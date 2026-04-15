Distriktsköterska/Sjuksköterska till Hälsocentral Södra sundet, Härnösand
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Härnösand Visa alla sjuksköterskejobb i Härnösand
2026-04-15
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Härnösand
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka. Närsjukvårdsområde Söder har ett sjukhus och åtta regiondrivna hälsocentraler varav en är Hälsocentralen Södra Sundet. I området finns fyra kommuner med sex privata vårdcentraler. Närsjukvårdsområde Söder har cirka 900 medarbetare och sex verksamhetschefer.
Hälsocentralen Södra Sundet i Härnösand, är en hälsocentral med allt samlat under samma tak och runt 10 000 listade patienter. Vi strävar efter att ge invånarna god tillgänglighet inom alla områden. Vi har även Primärvårdsjouren inom våra lokaler. Vi söker nu en distriktssköterska eller sjuksköterska till vårt team! Vi erbjuder dig ett varierat arbete som består av arbete med egen distriktsköterskemottagning, telefonrådgivning samt mottagningsarbete. Var 6:e helg tjänstgör du på Primärvårdsjouren. Vi har lätthelgschema vilket innebär att man arbetar ca 2 röda helgdagar/år på PVJ utöver var 6:e helg. Vi inför nu Svalövsmodellen på vår Hälsocentral.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett varierat arbete som består av:
Arbete med egen distriktsköterskemottagning
Telefonrådgivning
Var 6:e helg tjänstgöring på Primärvårdsjouren
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet från primärvård, gärna barnavårdscentral
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet från specialistvård och primärvård
Har arbetslivserfarenhet av mottagningsarbete
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Omdöme
Samarbetsförmåga
Lojal
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:066".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Caroline Nordkvist caroline.nordkvist@rvn.se +46611870778
9856841