Distriktsköterska/ Sjuksköterska sökes till Råsunda VC, timvikariat
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-02-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vår ambition är att ge god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
Är du sjuksköterska/ distriktssköterska och vill arbeta på Råsunda vårdcentral?Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Råsunda vårdcentral har omkring 9.000 listade patienter. Vårdcentralen ligger mitt i mysiga Råsunda, nära Solna centrum, tunnelbana, pendeltåg och tvärbana. Vi har en relativt stor andel äldre patienter som bott i Råsunda i många år, men en även yngre, mer nyinflyttad och ofta välutbildad befolkning. Vi har ett väl fungerande hemsjukvårdsteam.
Vi strävar efter att arbeta i team med läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, kurator, och administrativ personal för att skapa en god kontinuitet för våra patienter. Vi arbetar med TeleQ, chatt i Alltid öppet, samt journalsystemet TakeCare. Råsunda vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Du kan läsa mer om oss på Råsunda vårdcentral (regionstockholm.se) Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer huvudsakligen vara i hemsjukvården, vid behov kan mottagningsarbete förekomma. Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska/ sjuksköterska på vårdcentral och i hemsjukvården. Arbetet ställer krav på bred kompetens, planeringsförmåga och självständighet. Kvalifikationer
Minimikrav:
Legitimerad sjuksköterska
Önskvärt:
Specialistutbildning inom diabetesvård eller distriktssköterska med förskrivningsrätt
Erfarenhet av att ha arbetat i hemsjukvård, primärvård är meriterande
God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare, Lifecare och TeleQ är meriterande
B-körkort.
Anställningsform:
Intermittent anställning (Timanställning). Tillträde efter överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Arbetsledning, planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Råsunda vårdcentral Kontakt
Stephan Pettersson, Verksamhetschef 070-2998150 Jobbnummer
9763976