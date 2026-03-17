Distriktsköterska/Sjuksköterska, Morö Backe hälsocentral, Skellefteå
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-03-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå i Skellefteå
, Norsjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård
Morö Backe hälsocentral är en av fyra hälsocentraler i Skellefteå primärvårds norra område. Övriga enheter utgörs av Byske, Ursviken och Kåge hälsocentraler.
Ett stenkast från Skellefteå centrum och med närhet till det fantastiska frilufts- och aktivitetsområdet Vitberget hittar du Morö Backe. Här ligger en hälsocentral som förenar det bästa från flera världar och fokuserar på människans helhet, god kvalitet och tillgänglighet.
Hos oss på Morö Backe hälsocentral arbetar drygt 30 medarbetare och vi har cirka 8 500 invånare som är listade hos oss. Vi välkomnar nya idéer och positiv anda och vi söker nu en sjuksköterska som vill vara med och bidra och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du som är engagerad, nyfiken och uppskattar mötet med våra invånare kommer hos oss att ha möjlighet att påverka.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du som sjuksköterska har möjlighet till konsultation av läkare och erfarna kollegor. Hälsocentralerna utgör vår viktigaste bas för den nära vården. Vi är på en gemensam utvecklingsresa där vi bygger Livskraft tillsammans för en hållbar primärvård med god kvalitet och ökad arbetsglädje.
Arbetet här kännetecknas av en stor vilja för ständiga förbättringar där idéer och skratt blir fler. På jobbet är en bra arbetsmiljö det vi strävar mot där vi skapar livskraft tillsammans. Här får du utvecklas i din roll i en miljö där nyfikenhet och nytänkande är varmt välkommet. Söker du arbetsglädje? Kom till Morö Backe hälsocentral!
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbetet på hälsocentralen innebär unika möjligheter att kombinera förebyggande och akut hälso- och sjukvård med dina sköterskeuppgifter. Du kommer ingå i vårt Lifecare-team som arbetar för att trygga en säker hemgång från sjukhuset. Utöver det kommer du möta och vårda barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med allt från telefonrådgivning till akut mottagningsarbete. Du ges möjlighet att ge vård och följa patienter i många olika situationer.
På Morö Backe hälsocentral kommer du att tillhöra ett sammansvetsat team som ställer upp för varandra och där du blir en viktig kugge. Arbetet innebär goda möjligheter till praktisk kompetensutveckling. Vi tillämpar individuella scheman. Du ges goda möjligheter att balansera arbete och fritid då vi arbetar dagtid.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska, gärna med erfarenhet av regional eller kommunal primärvård. Det är meriterande om du har jobbat med hemsjukvård.
Som person är du flexibel, har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt men även vara en del av ett team. Du är positiv till förändringsarbete och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö. Du är en närvarande och varm person som med expertkunskap och omsorg ser både patienten och dess närstående samt bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Charlotte Berndts charlotte.berndts@regionvasterbotten.se 0761410787 Jobbnummer
9801166