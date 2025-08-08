Distriktsköterska/ Sjuksköterska med Astma/Kol och diabetes kompetens
2025-08-08
Backaplan vårdcentral
Distriktsjuksköterska/sjuksköterska
Kommun: Göteborg
Deltid
Tillsvidare och eller Tidsbegränsad anställning
Backaplan vårdcentral är en vårdcentral som erbjuder primärvård.
Vi är en vårdcentral och BVC som ligger i moderna ljusa lokaler med tillgång till stor parkering och nära till busshållplats.
Vi är ett antal medarbetare som gör vårt allra bästa för att patienterna ska få en så bra vård som möjligt med ett gott bemötande.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en distriktssjuksköterska/sjuksköterska för arbetet på vårdcentralen. Du kommer att driva din egen astma /kol och eller diabetes mottagning.
Vi använder vård dokumentationssystemet Webdoc.
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad distriktsjuksköterska eller leg sjuksköterska med utbildning inom astma/kol och diabetes.
Du är van vid att arbeta självständigt, vara flexibel, trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité.
Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling.
Övrig information
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetslivserfarenhet
Distriktssköterska/sjuksköterska, erfarenhet efterfrågas (Krav)
Anställningsvillkor
Deltid. Tillträde: Enligt överenskommelse, tidsbegränsad/timanställning.
Arbetsplatsen ligger i kommunen Göteborg i Västra Götalands län.Kontaktperson för detta jobb
Verksamhetschef: Elina Jafari
Mobil: 0733507888
Mail: Info@backaplanvc.se
Du är välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Backaplan Vårdcentral AB
