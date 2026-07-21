Distriktsköterska eller sjuksköterska till Vårdcentralen Kristinehamn
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Kristinehamn Visa alla sjuksköterskejobb i Kristinehamn
2026-07-21
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Välkommen till vår kompetenta och erfarna arbetsgrupp på Vårdcentralen Kristinehamn – en vårdcentral som våra patienter gärna listar sig hos. Vi söker en ny kollega som vill vara med och skapa en god och trygg vård för våra patienter.
Din arbetsplats
Kristinehamn erbjuder goda tåg- och bussförbindelser, med närhet både till större städer och till vår vackra skärgård. Och för dig som uppskattar ett uppfriskande morgondopp ligger Vänerns strand bara ett stenkast bort.
Vårdcentralen har 13 800 listade patienter. Här arbetar cirka 50 medarbetare med en bredd av professioner. Vi är en erfaren personalgrupp med distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, PTP-psykolog, vårdadministratörer och fotterapeuter.
Vi håller till i fina lokaler i det som tidigare var Kristinehamns sjukhus. I samma byggnad finns även labb, röntgen, öppenvårdsrehabilitering med fysioterapeuter och arbetsterapeuter, närvårdsavdelning, apotek, barnmedicin och folktandvård – vilket skapar goda förutsättningar för samverkan.
Vårdcentralen är en välfungerande arbetsplats med stark gemenskap. Vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss, och vi är stolta över att flera av våra tidigare AT-läkare valt att stanna kvar efter sin utbildning – ett fint betyg på vår arbetsmiljö. Här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet. Arbetsmiljön är ett prioriterat område, och du arbetar i nära samarbete med kompetenta kollegor från flera olika yrkeskategorier.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av telefonrådgivning, mottagningsarbete med egna patienter/egen mottagning. Det ingår även läkemedelshantering och förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel och innebär stort eget ansvar och förmåga att arbeta självständigt och i team tillsammans med andra.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av yrket. Vi arbetar med mentorskap. Du behöver ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du är positiv, flexibel och stabil med god förmåga att skapa
kontakter. Du tar initiativ när det behövs och kan arbeta självständigt men också i team. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på vårdcentral, mottagning eller med telefonrådgivning samt har vidareutbildning inom diabetes, astma/KOL och demens. Vi ser positivt på om du har intresse för vidareutbildning dessa områden.
Välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Kristinehamn Kontakt
enhetschef
Anna-Lena Malm anna-lena.malm@regionvarmland.se Jobbnummer
10007975