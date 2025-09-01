Distriktschef till Nordic Wellness Malmö Syd/Skåne Syd
Distriktschef till Nordic Wellness i Malmö Syd/Skåne Syd - en ledarroll med energi och träningsglädje!
Brinner du för folkhälsa, ledarskap och vill vara med och forma framtiden för Sveriges största friskvårdskedja? Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett växande företag där tempo, utveckling och glädje står i centrum.
Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med över 370 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med över 500 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar - med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vår resa är långt ifrån över - och nu söker vi dig som vill vara med och leda vidare!
Om rollen
Vi söker nu en drivande, trygg och närvarande distriktschef till vårt team i Malmö Syd/Skåne Syd. I denna roll är du ytterst ansvarig för resultat, ledarskap och utveckling av 14 klubbar som sträcker sig från Malmö via södra Skåne bort mot Kristianstad/Åhus. Distriktet ingår i Division Syd tillsammans med dina kollegor och divisionschef.
Som distriktschef är du operativt närvarande på plats i klubbarna, nära dina platsansvariga och team. Ditt uppdrag är att ge dem de rätta förutsättningarna för att leverera fantastiska träningsupplevelser varje dag. Du jobbar strategiskt, men ännu mer hands-on - du inspirerar, motiverar och syns i vardagen.
Ditt uppdrag:
Leda, coacha och utveckla klubbarna och platsansvariga i ditt distrikt
Säkerställa starka team, hög service och god försäljning
Ansvara för resultat och måluppfyllelse
Arbeta nära divisionschef och kollegor inom HR, sälj, ekonomi, marknad och IT
Skapa en positiv och professionell Nordic Wellness-anda
Du utgår från en av våra klubbar i distriktet, men rör dig regelbundet mellan anläggningarna varje vecka. Arbetet är förlagt främst dagtid, men även kvällar och helger kan förekomma, beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom detaljhandel, service eller träningsbranschen
Är en närvarande och tydlig ledare som kan motivera andra till att växa
Har ett högt driv, affärsfokus och gillar att jobba målinriktat
Har lätt för att bygga relationer - med både team och medlemmar
Är prestigelös, trygg i förändring och vågar ta beslut
Talar och skriver flytande svenska
Har B-körkort
Bor i eller har god lokalkännedom om distriktet
Vad du får hos oss:
En spännande och utvecklande roll i ett företag i stark tillväxt
Stort eget ansvar med möjlighet att påverka
En arbetsplats med stark gemenskap, energi och framåtanda
Kollegor som brinner för det de gör
Möjligheten att göra verklig skillnad - för både människor och folkhälsan
Våra värdeord:
FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER. De genomsyrar allt vi gör - både för våra medlemmar och våra medarbetare. Hos oss tränar vi inte bara kroppen, utan också kulturen.
Tjänst: Distriktschef, Nordic Wellness Malmö Syd/Skåne Syd - Vi ser gärna att du bor inom Distriktet. Start: Enligt överenskommelse
Sök idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER
