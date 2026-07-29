Distriktschef till Nordic Wellness Distrikt Uppland

Sportlife M W AB / Chefsjobb / Uppsala
2026-07-29


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Distriktschef till Nordic Wellness i Distrikt Uppland – en ledarroll med energi och träningsglädje!
Brinner du för folkhälsa, ledarskap och vill vara med och forma framtiden för Sveriges största friskvårdskedja? Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett växande företag där tempo, utveckling och glädje står i centrum.
💚 Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med närmare 400 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med över 500 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar – med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vår resa är långt ifrån över – och nu söker vi dig som vill vara med och leda vidare!
Om rollen
Vi söker nu en drivande, trygg och närvarande distriktschef till vårt team i Distrikt Uppland. I denna roll är du ytterst ansvarig för resultat, ledarskap och utveckling av 16 klubbar mellan Gävle, Sandviken & Uppsala, som ingår i Division Öst tillsammans med dina kollegor och divisionschef.
Som distriktschef är du operativt närvarande på plats i klubbarna, nära dina platsansvariga och team. Ditt uppdrag är att ge dem de rätta förutsättningarna för att leverera fantastiska träningsupplevelser varje dag. Du jobbar strategiskt, men ännu mer hands-on – du inspirerar, motiverar och syns i vardagen.
Ditt uppdrag:

Leda, coacha och utveckla klubbarna och platsansvariga i ditt distrikt

Säkerställa starka team, hög service och god försäljning

Ansvara för resultat och måluppfyllelse

Arbeta nära divisionschef och kollegor inom HR, sälj, ekonomi, marknad och IT

Skapa en positiv och professionell Nordic Wellness-anda

Du utgår från en av våra klubbar i distriktet, men rör dig regelbundet mellan anläggningarna varje vecka. Arbetet är förlagt främst dagtid, men även kvällar och helger kan förekomma, beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom detaljhandel, service eller träningsbranschen

Är en närvarande och tydlig ledare som kan motivera andra till att växa

Har ett högt driv, affärsfokus och gillar att jobba målinriktat

Har lätt för att bygga relationer – med både team och medlemmar

Är prestigelös, trygg i förändring och vågar ta beslut

Talar och skriver flytande svenska

Har B-körkort

Bor i eller har god lokalkännedom om distriktet

Vad du får hos oss:

En spännande och utvecklande roll i ett företag i stark tillväxt

Stort eget ansvar med möjlighet att påverka

En arbetsplats med stark gemenskap, energi och framåtanda

Kollegor som brinner för det de gör

Möjligheten att göra verklig skillnad – för både människor och folkhälsan

Våra värdeord:
FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER. De genomsyrar allt vi gör – både för våra medlemmar och våra medarbetare. Hos oss tränar vi inte bara kroppen, utan också kulturen.
📍 Tjänst: Distriktschef, Nordic Wellness Distrikt Uppland - Vi ser gärna att du bor inom Distriktet. 📅 Start: Omgående
Sök idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7718479-2120679".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sportlife M W AB (org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Nordic Wellness Uppsala City (visa karta)
753 21  UPPSALA

Arbetsplats
Nordic Wellness

Jobbnummer
10014653

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