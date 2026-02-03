Distriktsansvarig till Veteranpoolen i Hälsingland/Hudiksvall
Veteranpoolen AB / Chefsjobb / Hudiksvall Visa alla chefsjobb i Hudiksvall
2026-02-03
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veteranpoolen AB i Hudiksvall
, Sundsvall
, Gävle
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du en engagerad, driven och positiv person som vill göra skillnad i samhället? Tycker du om försäljning och vill du leda och utveckla ett lokalkontor i en meningsfull verksamhet - med möjlighet att på sikt bli egen företagare? Då är det dig vi söker!
Veteranpoolen söker nu en distriktsansvarig i Hälsingland till vårt befintliga kontor i Hudiksvall. Tjänsten inleds som en anställning med fullt ansvar för distriktet, men för rätt person finns möjlighet att ta över verksamheten som franchisetagare. Distrikt Hälsingland bedriver verksamhet Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker kommuner. Det är ett befintligt distrikt med etablerade kunder och engagerade veteraner (pensionärer).
Vad gör vi på Veteranpoolen?
Veteranpoolen är ett av Sveriges största bemannings- och tjänsteföretag där pensionärer får möjlighet att fortsätta bidra med sin erfarenhet, arbetsglädje och kompetens. Vi erbjuder företag och privatpersoner flexibla bemanningslösningar och kvalitativa tjänster - från trädgårdsarbete till hantverk, hushållsnära tjänster och olika företagsuppdrag.
Vad innebär rollen som distriktsansvarig?
Som distriktsansvarig får du helhetsansvar för att leda, utveckla och driva Veteranpoolens lokala verksamhet i Hälsingland. Du har kontakt med både kunder och veteraner, ansvarar för försäljning och administration samt ser till att matchningen mellan uppdrag och resurser fungerar smidigt. Försäljning och kundrelationer är en stor del av att driva fram ett lönsamt och fungerande distrikt, vilket är något som du verkligen behöver tycka om och brinna för att utveckla.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Proaktiv försäljning till nya och befintliga kunder
Rekrytera och matcha seniorer med uppdrag
Skapa långsiktiga kundrelationer inom både privat- och företagsmarknaden
Marknadsföra Veteranpoolens tjänster i distriktet
Ansvara för kvalitet, kundnöjdhet och uppföljning
Sköta administration, fakturering och koordinering
Leda och utveckla verksamheten tillsammans med huvudkontoret
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt driv, god samarbetsförmåga och ett stort hjärta för människor. Du är van att ta ansvar, arbetar strukturerat, har lätt för att skapa förtroende och gillar at göra affärer. Du behöver inte vara en expert på bemanning, men det är ett stort plus om du har erfarenhet av försäljning, personalledning och gillar att jobba med människor. Du är även en naturlig nätverkare som trivs i mötet med både veteraner och kunder - och vill arbeta i en värderingsdriven organisation.
Vad erbjuder vi?
En anställning med ansvar för ett välfungerande distrikt
Möjlighet att övergå till franchisetagare
Ett starkt varumärke och ett beprövat affärskoncept
Stöd och utbildning från vårt supportkontor i Göteborg
En viktig och meningsfull roll där du får göra skillnad i människors liv och skapa nya möjligheter för veteraner.
Praktisk information
Plats: Kontor i Hudiksvall (med ansvar även för kommunerna som ingår i distriktet)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Är du rätt person?
Om du vill kombinera samhällsnytta med affärsutveckling - och har ambitionen att på sikt driva ditt eget Veteranpoolenkontor - då är detta din chans!
Skicka in din ansökan redan idag och berätta varför du är rätt person att leda Veteranpoolen Hälsingland in i framtiden.
Veteranpoolen - Här skapar vi möjligheter tillsammans!
Veteranpoolen är Sveriges största bemannings- och tjänsteföretag med pensionärer som utförare. Tack vare en framgångsrik affärsmodell och stark organisation har vi en tillväxt på över 11% och omsätter idag 560 MKR. Veteranpoolen matchar veteraners kompetens och önskemål om uppdrag med marknadens behov. Vår verksamhet bygger på att många pensionärer vill fortsätta bidra till samhällets utveckling, få socialt utbyte, känna sig delaktiga och behövda. Veteranpoolen bedriver verksamhet från 64 lokalkontor i Sverige och har sitt supportkontor i Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veteranpoolen AB
(org.nr 556905-1070)
Norra Industrivägen 3 (visa karta
)
824 34 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvall/Hälsingland Jobbnummer
9721532