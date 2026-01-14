Distriktsäljare till Ebeco i region Skåne
Är du en positiv och framåtlutad kollega som tar egna initiativ och uppskattar mötet med kunder? Har du dessutom erfarenhet av försäljning och grundläggande el-teknisk förståelse? Ebeco söker nu en distriktsäljare till region Skåne - en nyckelroll där du blir företagets ansikte utåt och får möjlighet att bygga långsiktiga relationer samt utveckla affären i regionen.
Om tjänstenDen här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Ebeco.
Om företaget
Ebeco är ett familjeföretag som erbjuder ett komplett sortiment av värmelösningar till kunder som elektriker, bygg- och elgrossister i hela Sverige. Ebeco tillhandahåller värmelösningar inom fyra affärsområden: inomhus, utomhus, byggnation och industri. Det som driver Ebeco är att förenkla vardagen för deras kunder med smarta produktinnovationer och tjänster, samt snabba leveranser och förstklassig support. Verksamheten drivs med hänsyn till miljön och människorna som lever i den. Ebeco utvecklar hållbara, moderna och energieffektiva värmelösningar och arbetar ständigt med förbättringar där målet är att minska sin del av belastningen på miljön. Deras huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg. Internationellt är dem representerade med egna dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Ebeco har i dag nio utesäljare placerade runt om i Sverige och präglas av en familjär och positiv företagskultur där laganda, engagemang och utvecklingsmöjligheter ges stort utrymme.
Ebeco AB söker nu en distriktsansvarig säljare till region Skåne, för att utöka tillgängligheten mot marknaden och deras kunder.
Läs gärna mer om Ebeco på www.ebeco.se.
Arbetsuppgifter
Som distriktsäljare ansvarar du för att utveckla och stärka relationer med Ebecos kunder inom ditt distrikt och därigenom bidra till företagets försäljningsmål. Rollen innebär ett självständigt arbetssätt med stor frihet under ansvar där du själv planerar och strukturerar din arbetsdag och till största del arbetar ute på fältet. Tjänsten utgår hemifrån och inkluderar förmånsbil. I det dagliga arbetet genomför du kundbesök hos elinstallatörer, elgrossister, konsulter och andra kundgrupper. Fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer, genomföra produktgenomgångar och utbildningar samt säkerställa att Ebecos lösningar är väl representerade hos kunderna. Arbetet gentemot installatörer innefattar även att bearbeta nya kunder, medan kontakten med grossister främst handlar om att upprätthålla befintliga samarbeten, säkerställa synlighet och tillgänglighet av Ebecos sortiment i butik. Du deltar även i demoevent, minimässor och andra relationsskapande aktiviteter samt ansvarar för att planera, registrera och följa upp kundbesök och aktiviteter i CRM-systemet Lime. Ebeco är ett välkänt och marknadsledande varumärke, vilket innebär att rollen till stor del handlar om att vidareutveckla befintliga affärer, stärka varumärket och skapa mervärde hos kunderna genom kunskap och närvaro. Inom ramen för ditt arbete förekommer det en del aktiviteter på kvällstid och viss övernattning.
• Ansvar för kundrelationer och försäljning
• Genomföra produktgenomgångar, utbildningar och aktiviteter för att stärka Ebecos varumärke och synlighet
• Ansvara för att Ebeco har en hög närvaro och tillgänglighet på sitt distrikt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Erfarenhet av försäljning är ett krav, kännedom inom branschen, till exempel genom arbete som elektriker eller hos leverantör/grossist inom elbranschen är meriterande
• El-teknisk förståelse är ett krav, erfarenhet av arbete med elprodukter är meriterande
• Tekniskt intresse och förståelse samt goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkort
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
För att vara framgångsrik i denna roll är du affärsdriven, serviceminded och har ett starkt personligt engagemang. Du tänker alltid ett steg längre, tar egna initiativ och ser möjligheter att driva affären framåt. Som person är du framåt, social och trygg i mötet med människor, med en positiv inställning som smittar av sig på både kunder och kollegor. Du vågar ställa frågor, ta kontakt och skapa resultat, samtidigt som du alltid arbetar med kundens bästa i fokus.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelsePlats: Region Skåne, vi ser helst att du är bosatt i eller i närheten av Malmö.Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
