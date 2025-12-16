Distriktsäljare Mitt/Norr till Herdins Färgverk
Vill du företräda ett starkt och uppskattat varumärke med lång historia och vara den som gör skillnad ute hos våra återförsäljare? Som Distriktsäljare hos Herdins får du en självständig roll där relationer, närvaro i butik och produktkunskap står i centrum. Du blir en viktig ambassadör för våra produkter och bidrar till att utveckla både samarbeten och försäljning över tid.
Om Herdins Färgverk:
På Herdins Färgverk har vi i över 200 års tid utvecklat produkter som skyddar, vårdar och färgar inom ytbehandling trä, textilvård och hushåll. Med vår långa kunskap kan vi utveckla de där enkla och smarta produkterna som ger nytt liv till trä, textilier, din hud och olika ytor i hemmet. Vi är stolta över att ha en ledande position på marknaden.
Vi är ett familjeägt bolag med ett starkt fokus på kvalité och innovation. Vi är idag 22 anställda och omsätter 75 mkr.
Då en av våra medarbetare ska gå i pension till våren söker vi nu hennes efterträdare.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som Distriktsäljare för distrikt Mitt/Norr ansvarar du för ett stort område med fokus på Mälardalen, Stockholm och Dalarna, samt kunder längs kustremsan norrut upp mot Umeå.
Du arbetar nära färg- och bygghandeln och besöker både större kedjor såsom Bauhaus, Hornbach, XL-Bygg och K-Bygg samt fristående butiker och fackhandel som Happy Homes, Colorama, Bolist, Alcro och Nordsjö. I rollen har du många kontaktytor och bygger relationer med återförsäljare, konsumenter och intern personal.
Ordertagning förekommer men fokus ligger på att genom närvaro, kunskap och relationer stärka Herdins varumärke och skapa långsiktig tillväxt i ditt distrikt.
I rollen ansvarar du för att:
bearbeta både befintliga och nya kunder inom ditt distrikt,
bygga, utveckla och bibehålla långsiktiga relationer med återförsäljare,
skapa tillväxt hos kunder genom rätt sortiment, exponering och rådgivning,
se till att aktuellt marknads- och kampanjmaterial finns på plats i butik,
utbilda butikspersonal och säkerställa god produktkunskap hos kunderna,
säkerställa att produkterna exponeras på bästa sätt och medverka vid ombyggnation i butik vid behov,
vara lyhörd för kundernas behov, frågor och marknadens utveckling samt följa konkurrentbilden,
delta i kundkvällar, mässor och konferenser,
arbeta löpande i CRM-systemet Argus för planering, uppföljning och dokumentation, i samarbete med säljkoordinator,
bidra med erfarenheter, marknadsinsikter och kunskapsutbyte inom säljteamet.
Arbetet innebär stor frihet under ansvar. Du planerar och strukturerar ditt arbete, dina resor och dina kundbesök utifrån behov, säsong och distriktets förutsättningar.
Du ersätter en mycket uppskattad kollega som går i pension till våren och kommer in i ett väl etablerat distrikt med befintliga relationer samtidigt som du ges utrymme att fortsätta utveckla området framåt. Du rapporterar till vår Marknads- och Försäljningschef och har regelbundna säljmöten tillsammans med övriga distriktsäljare.
Vem du är:
Vi söker dig som trivs i en självständig och relationsdriven roll där närvaro ute hos kund är avgörande för att lyckas. Du är nyfiken, kommunikativ, prestigelös och tycker om att skapa förtroende över tid. Du har ett stort intresse för våra produkter och gillar att dela med dig av kunskap både till butikspersonal och andra kontaktytor.
Vi vill att du:
har flerårig erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg-, färg- eller fackhandeln,
trivs i en rådgivande och utbildande roll med fokus på att hjälpa andra och dela kunskap,
är bekväm med att planera och strukturera ditt arbete på egen hand,
uppskattar ett arbete med mycket resande inklusive övernattningar,
är självgående, ansvarstagande och pålitlig,
har körkort B.
Du behöver inte vara tekniskt kunnig på produkterna från start. Det viktigaste är att du är nyfiken, intresserad och vill lära dig produkterna på djupet samt vågar ställa frågor och ta reda på svaret när du själv inte vet.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har god datorvana.
Har du kunskap om ytbehandling, träskydd eller närliggande produktområden är det meriterande, men inget krav.
Herdins Färgverk erbjuder:
Hos Herdins Färgverk får du arbeta i ett familjeägt företag med starka varumärken, lång tradition och ett genuint intresse för produkter och kvalitet. Du erbjuds en självständig roll med stora möjligheter att påverka hur du lägger upp ditt distrikt och ditt arbete.
Tjänsten är på heltid och omfattar fast månadslön, tjänstebil, traktamente samt arbetsverktyg såsom telefon och iPad. Du blir en del av ett engagerat säljteam med nära samarbete, korta beslutsvägar och ett starkt stöd från organisationen.
Vi tror att en lämplig bostadsort för tjänsten är någonstans i mitten av distriktet såsom exempelvis Falun, Gävle, Uppsala, Västerås, Strängnäs eller liknande.
Tillträde och övriga villkor enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan - skicka in den redan idag!
Sök tjänsten via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 18:e januari 2026.
För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linn Skoglund, 070-883 49 55 alt. linn@truehr.se
eller Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
.
Om True Consulting & Recruitment:
True är det lilla företaget med det stora hjärtat och engagemanget. Vi har gedigen och flerårig erfarenhet inom kompetensförsörjning och HR. Med vår erfarenhet i branschen har vi byggt upp starka värderingar kring hur vi anser att människor ska behandlas för att må bra och blomstra på jobbet. Det är vår kompass i allt vi tar oss an.
Det är inte mängden företag som är viktigt för oss, utan att vi jobbar med samarbetspartners som har en juste personalpolitik och precis som vi vill bygga långsiktiga och djupa kvalitativa relationer. Vi brinner för det genuina, för människor och för kvalitet där ingen part skall blir en i mängden. Hos oss är alla vinnare!
