Distriktsäljare med egen rullande butik - Göteborg, syd
Jobbet.se Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lerum
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där varje dag är en ny chans att bygga relationer, göra affärer och påverka din egen framgång? Som distriktsansvarig säljare på SMARTAB får du just det, ett praktiskt jobb med frihet under ansvar, starka produkter i ryggen och möjligheten att tjäna bra. Om tanken lockar dig så kan det vara dig vi söker!
Det viktigaste för att lyckas som säljare hos oss är inte hur många års erfarenhet du har. Vi värdesätter mer vem du är som person och att du har den vilja, attityd och det driv som krävs för att lyckas i din försäljning!
Om tjänsten
Du ansvarar för ditt eget distrikt och din specialbyggda lastbil, ("rullande butik"), som är din arbetsplats.
Du utvecklar försäljningen och bygger långsiktiga kundrelationer på ditt distrikt genom att dagligen besöka både nya och befintliga kunder.
Du demonstrerar och visar våra produkters funktion, kvalitet och effektivitet hos kunderna du besöker.
Du ser till att din rullande butik är välfylld och representativ.
Till din hjälp har du CRM- och affärssystem, du får produktutbildning vid introduktion samt löpande under din anställning. Du får nära stöd och coachning av din regionchef och har också tillgång till support från övrig säljorganisation i form av medarbetare med lång erfarenhet.
Klicka här för att se hur det är att jobba som säljare hos oss!
"Jag har jobbat på Smartab i 5 år nu på distrikt Bohuslän/Dalsland och jag stortrivs verkligen med mitt jobb. Frihet under ansvar och jag får jobba med det jag tycker är kul och brinner för! Ingen dag är den andra lik. Viktiga egenskaper att ha i rollen som säljare hos oss skulle jag säga är att du såklart måste vara social, älska att träffa nya människor, vara lyhörd och kunna ta personer på rätt sätt. Att alltid vara serviceminded och viktigast av allt; Att älska det du håller på med!! Nyckeln till min framgång som säljare på Smartab tror jag mycket är, förutom ovanstående, att jag ser varje kund som lika viktig! Stora företag till minsta enskilda firma. Att bygga relationer och kunna se vad just denna kunden har för önskemål eller vilken lösning som passar bäst. Jobba långsiktigt och att man måste se brett på sitt distrikt och inte fastna i en enskild kundkrets!" -Fredrik Brander, Distriktsansvarig säljare Bohuslän/Dalsland.
Om dig
Du drivs av att göra affärer och skapa nya kundrelationer.
Du är praktiskt lagd och trivs i en självständig roll med stort eget ansvar.
Du har en positiv inställning och en "det här fixar jag-attityd".
Du har ett naturligt driv och trivs med att skapa nya kontakter och ge bra service.
Du är välorganiserad och har god planeringsförmåga.
Du är van att hålla god ordning.
Du motiveras och drivs av tydliga mål och resultatuppfyllelse.
Du har antagligen ett motor- & fordonsintresse.Publiceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet, kanske från någon form av praktiskt arbete med kundkontakt.
Du har B-körkort.
Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Du har datorvana.
Du vill ta C-körkort, YKB och ADR, om du inte redan har det. Vi har ett bra upplägg för att organisera och finansiera detta.
Bor du inom distriktet ser vi det som ett plus.
I arbetet ingår fysiska arbetsmoment vilket kräver att du har förmåga att utföra dem, t.ex. att orka lyfta och bära varor i och ur din rullande butik.
Annat viktigt
Läs mer om oss på vår hemsida!
Tjänsten är heltid och vi tillämpar provisionslön med mycket goda möjligheter till en hög månadslön. För att du ska känna dig trygg och hinna bygga ditt distrikt erbjuder vi självklart en garantilönemodell, "Smartabs trygghetspaket", vilket innebär en fast garanterad inkomst på 35 000 kr under de första 12 månaderna.
Du utgår hemifrån och ansvarar för ditt distrikt som innefattar bland annat Gråbo, Göteborg, Landvetter, Lerum, Partille, Härryda, Hovås, Floda, Mölndal och Kungsbacka.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter hos Jobbet.se Hanna Koponen på 073-592 03 93 alternativt Lina Haglund på 070-777 23 73.
Se filmer från tre av våra säljare och deras vardag via länkarna nedan om du är nyfiken på att veta mer om rollen:
Johan: https://youtu.be/LguSOcIfPOk
Jimmy: https://youtube.com/shorts/PUtlZIMIZtA
Zebastian: https://youtube.com/shorts/2pI6FChdB4U
Om arbetsgivaren - Smartab Hi-Tech Chemicals AB
SMARTAB grundades i Sverige 1993. Verksamheten består i att marknadsföra, sälja och distribuera bilvårdsprodukter och industrikemikalier för yrkesmässigt bruk. Vi fungerar som generalagent för det brittiska företaget Autosmart Ltd, som även utvecklar och tillverkar våra produkter. Autosmart är ett av världens ledande företag inom industrikemikalier för fordonsnäringen. SMARTAB har sedan starten 1993 stadigt ökat sina marknadsandelar och är numera marknadsledande inom vår näring i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Smartab Hi-Tech Chemicals AB Jobbnummer
9449709