Distrikts-/ Sjuksköterska till hemsjukvården Jakobsbergs UVC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Järfälla Visa alla sjuksköterskejobb i Järfälla
2025-08-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Varmt Välkommen till oss som Distriktssköterska alternativt Sjuksköterska med erfarenhet av hemsjukvård till Jakobsbergs universitetsvårdcentral!
Jakobsbergs universitetsvårdcentral tillhör SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde.
Vi ligger på Jakobsbergs sjukhus som är promenadavstånd från Jakobsbergs centrum, 18 minuter pendeltågsresa från Stockholm city.
Vi är en trivsam arbetsplats med ca 50 anställda medarbetare i olika professioner. Vi har c:a 13 500 listade patienter och är en av regionens större vårdcentraler.
Teamarbete och arbetsglädje är för oss viktiga ledord i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och och digitalisering. På vårdcentralen finns sköterskeledda mottagningar för astma/KOL, diabetes och äldre. Vi vill på allt sätt erbjuda ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete. Du kan läsa mer om oss på Jakobsbergs vårdcentral
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Vi erbjuder friskvårdsersättning på 5000kr/år, fri sjukvård samt löneväxling. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Låter det intressant? I så fall är du välkommen med en ansökan så pratar vi mer om uppdraget.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral och i hemsjukvård. Du kommer ingå i vårt hemsjukvårdsteam. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara inom basal hemsjukvård och att handleda undersköterskor och studenter.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Vi värnar om god fortbildning och hög medicinsk kvalité.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller Distriktssköterska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har tidigare erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare. Körkort B är ett krav.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Personliga egenskaper:
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är för oss mycket viktigt. Du är trygg att arbeta självständigt. Du driver ditt egna arbete men vill också bidra till helheten.
Övrig information:
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Jakobsbergs vårdcentral Kontakt
Jeanette Blomqvist, Enhetschef 08-12341849 Jobbnummer
9457295