Distriktansvarig/produktspecialist till medicintekniskt företag
Jobbar du idag med försäljning eller arbetar du inom sjukvården och vill ta nästa steg i karriären? Här får du möjligheten att bli en del av ett ledande företag inom hälso- och sjukvårdslösningar! Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos företaget.Om företaget
Mer information om företaget ges vid eventuell intervju. Dina arbetsuppgifter
Som produktspecialist med distrikt i Västra Götaland ansvarar du för försäljning och kundutveckling inom medicinska och kirurgiska lösningar. I rollen bygger du relationer med beslutsfattare och sjukvårdspersonal och säkerställer att kunderna får rätt stöd och information både före och efter upphandlingar. Du arbetar självständigt och resultatinriktat inom ditt distrikt, samtidigt som du är en del av ett framgångsrikt team med möjlighet till kontinuerlig utveckling och utbildning. Rollen innebär en kombination av rådgivning, utbildning och kundkontakt, där du bidrar till att stärka kundernas kompetens och optimerar användningen av erbjudna lösningar.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom sjukvård alternativ erfarenhet av försäljning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Kunskap i Officepaketet, främst Excel
• B-körkort
• Kunskap i CRM är meriterande
• Erfarenhet av medicinskt arbete inom sjukvård eller erfarenhet av försäljning inom avancerad medicinteknisk utrustning är starkt meriterande
För att trivas i rollen är du resultatorienterad och trivs med att arbete mot uppsatta mål. Du är initiativtagande och har förmåga att prioritera vart du ska lägga ditt fokus då du i rollen arbetar främst självständigt. Vidare är du kommunikativ och relationsskapande i den bemärkelsen att du har enkelt för att anpassa dig till olika människor. Du är ödmjuk och motiveras av att jobba mot kunder och hitta lösningar kring deras eventuella utmaningar. Slutligen har du en affärsmässig inställning och en vilja att driva affärer framåt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg med omnejd Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
