Distrikt-/ sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården
Smedjebackens kommun / Sjuksköterskejobb / Smedjebacken Visa alla sjuksköterskejobb i Smedjebacken
2025-10-14
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smedjebackens kommun i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Kommunala hälso- och sjukvården
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad? Då är Smedjebackens kommun platsen för dig!
På Hälso- och sjukvårdsenheten har vi har samlat all legitimerad personal som jobbar inom vård och omsorg. Vi är ett härligt team med sjuksköterskor, rehabpersonal, en undersköterska, en administratör och en chef. Vi har ett nära samarbete för att säkra professionell och personcentrerad vård.
Vi söker dig som vill arbeta i en mindre och personlig kommun där arbetsplatsen ger dig möjligheter till personlig utveckling i kombination med arbetsglädje och innovativa lösningar. I vårt hälso-och sjukvårdsansvar ingår patienter i ordinärt boende, kommunens särskilda boendeformer och dagliga verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd samt korttidsboende.
Hos oss får du arbeta självgående, påverka dagens innehåll, lära dig nya saker och lösa roliga och ibland kluriga uppdrag. Kom och gör skillnad med oss!
Vill du lära känna oss och vår verksamhet bättre? Följ oss gärna på Instagram: hemsjukvårdensmedjebackenPubliceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, rådgivning till omsorgspersonal m.m.. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i kommunens datajournalsystem Procapita och du följer de lagar och styrdokument som finns i verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande, där ingår bland annat att:
• Utföra planerade hembesök för att ex. koppla TPN, göra omläggningar, ta prover.
• Åka ut på brådskande bedömningar vid behov.
• Vårda patienter i livets slut.
• Kontakt och stöd till anhöriga.
• Säker och spårbar dokumentation.
Så här säger en sjuksköterska om arbetet och vår arbetsplats:
"- Att arbeta i Hälso- och sjukvården i Smedjebacken är roligt och ett "fritt" arbete med utvecklingsmöjligheter på flera olika plan. Jag själv brinner för samverkan mellan alla våra olika aktörer. I mitt fall speciellt personalen på SäBo-avdelningarna och hemtjänsten samt med enhetschefen för området. Vi gör varandras arbete lättare, vilket leder till en bättre och säkrare vård. Det fina med Hälso- och sjukvården Smedjebacken är att man får arbeta både med SäBo och hemsjukvård, vilket gör att man får ett varierande jobb." Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• Tidigare arbete inom geriatrik, äldreomsorg eller hemsjukvård
• Vidareutbildning är mycket meriterande gärna som distriktsjuksköterska
• Van att dokumentera i Procapita
• God datavana
Inom omsorgsförvaltningen tillämpar vi utdrag ur belastningsregistret inför anställning.Dina personliga egenskaper
Det viktigt för oss att du tycker om utmaningar och ser lösningar hellre än hinder samt trivs bra med att jobba i team.
Du drivs av att utveckla både dig själv och verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst med arbetstid dag, kväll och i dagsläget var fjärde helg.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Malin Berglund, Sjuksköterska/facklig för VF, 0240-66 00 10, malin.berglund@smedjebacken.se
Ester Danielsson, Enhetschef, 0240-66 88 77, ester.danielsson@smedjebacken.se
Arbetsplats
Uvbergsgatan 24
777 32 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5028088381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Kontakt
Enhetschef
Ester Danielsson ester.danielsson@smedjebacken.se 0240-66 88 77 Jobbnummer
9556823