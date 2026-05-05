Distrikt/barnsjuksköterska till kombinationstjänst BVC/Vårdcentral
Svedala VC AB / Sjuksköterskejobb / Svedala Visa alla sjuksköterskejobb i Svedala
2026-05-05
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala VC AB i Svedala
Vill du bli en del av ett tryggt, engagerat och utvecklingsinriktat team?
Vi söker nu en engagerad Distriktssköterska eller Barnsjuksköterska till en kombinerad tjänst hos oss i Svedala.
Vår vårdcentral öppnade i augusti 2024 och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Här får du ett omväxlande arbete, nära kollegor och goda möjligheter att påverka din vardag. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak där vi ständigt strävar efter att förbättra våra processer och utveckla verksamheten.
På vårdcentralen finns specialister i allmänmedicin. Vi har mottagningar för astma/KOL, diabetes, rehab, kurator, arbetsterapeut och dietist. Vi utför även resevaccinationer.
En del av Familjecentralen i Svedala
Som medarbetare hos oss blir du också en del av Familjecentralen i Svedala - en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år som startade i januari 2026. Här samlas flera viktiga verksamheter under samma tak för att skapa stöd, trygghet och gemenskap för familjer i kommunen.
Familjecentralen drivs av Svedala kommun tillsammans med Svedala vårdcentral och består av:
Öppen förskola
Socialrådgivning
Barnavårdscentral
Barnmorskemottagning
Detta skapar unika möjligheter till nära samarbete mellan olika professioner och ett helhetsperspektiv kring barnets och familjens behov.
Hos oss står patienten och familjen i fokus. Vi värdesätter god tillgänglighet, ett varmt bemötande och att skapa en trygg miljö där både barn, vårdnadshavare och övriga patienter känner sig väl omhändertagna. Det nära samarbetet mellan våra olika yrkesgrupper är en viktig del av vårt arbete och bidrar till bästa möjliga vård.
Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Vi vill bedriva en primärvård i framkant och ser positivt på om du har intresse för vårdens digitalisering och nya arbetssätt.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
I denna roll arbetar du en del av din tid på barnavårdcentralen, där du möter barnfamiljer och arbetar med hälsokontroller, rådgivning, vaccinationer och förebyggande barnhälsovård.
Den andra delen arbetar du på vårdcentralen , med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning och patientnära insatser.
Det här är en varierad tjänst där du får möjlighet att arbeta med patienter i olika åldrar och livssituationer, samtidigt som du blir en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet.
Om dig
Du som söker är legitimerad Distriktssköterska eller Barnsjuksköterska och trygg i både person och profession. Du har ett patientfokuserat arbetssätt och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett professionellt bemötande, sätter patienten i fokus och har förståelse för vikten av god service, tillgänglighet och kvalitet i mötet med varje individ.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har god förmåga att prioritera i ett stundtals högt arbetstempo. Du trivs i en varierad roll där arbetsuppgifterna kan skifta under dagen och där du snabbt kan ställa om utifrån verksamhetens behov.
Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Hos oss är lagarbete en viktig del av vardagen, därför värdesätter vi att du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot kollegor och patienter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Har du tidigare erfarenhet inom primärvården är det meriterande.
Om anställningen
Lön: Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads-, vecko- eller timlön
Anställningsform: Heltid, anställningstid enligt överenskommelse
E-postadress: jobb@svedalavardcentral.se
Är du den vi söker?
Är du sjuksköterska och brinner för att göra skillnad i människors vardag - både för barnfamiljer och övriga patienter? Vill du arbeta på en arbetsplats med härlig teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter?
Då kan du vara den vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: jobb@svedalavardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala VC AB
(org.nr 559260-2576), http://www.svedalavardcentral.se
Lindholmsvägen 12-0 (visa karta
)
233 33 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Vårdcentral Jobbnummer
9893512