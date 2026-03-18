Distributionsstöd (sommarvikariat) - Bonway Västmanland (vecka 23-32)
2026-03-18
Om rollen: Som Distributionsstöd arbetar du på dagorganisationens sida av verksamheten, med ett tydligt uppdrag: att varje natt ska fungera så smidigt, effektivt och tryggt som möjligt. Du är den som håller ihop bemanning, planering och stödet till den nattaktiva verksamheten under dagtid.
I nära samarbete med Platschef, övriga Distributionsstöd och Fordonsansvariga ser du till att rätt förutsättningar finns på plats för våra Nattansvariga, Förstedistributörer och distributörer i hela Västmanland - innan natten börjar.
Om anställningen:
Tjänsten är ett semestervikariat under perioden 1 juni - 7 augusti 2026 (vecka 23-32).
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag och omfattningen varierar under perioden:
- 75% (vecka 23-29): kl. 07:00-14:00 (1 juni - 10 juli)
- 100% (vecka 30-32): kl. 07:00-16:00 (13 juli - 7 augusti)

Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där struktur, tempo och logistik möts i ett viktigt samhällsuppdrag? Bonway Västmanland söker nu en lösningsorienterad och kommunikativ kollega som vill stärka vårt team i sommar - med fullt fokus på att stötta vår nattliga produktion på dagtid.
- Planera och säkerställa daglig samt långsiktig bemanning.
- Hantera och åtgärda kund- och driftärenden i Freshservice.
- Registrera, följa upp och besluta kring extratider.
- Säkerställa att rätt resurser, kompetens och hjälpmedel finns inför drift.
- Vara kontaktpunkt för Nattansvariga, Förste distributörer och distributörer dagtid.
- Hantera avvikelser, incidenter och förändringar i personalsystem.
- Medverka i introduktion, rekrytering och uppföljning av personal.
- Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av arbetssätt.
- Vid behov resa inom distributionsområdet.
Ansvar och förväntningar
- Bidra till att verksamheten är väl förberedd inför varje natt.
- Hantera avvikelser och bidra till lösningar i det dagliga arbetet.
- Fatta beslut inom givna ramar och eskalera vid behov.
- Prioritera och skapa struktur i ett stundtals högt tempo.
- Bidra till tydlig och fungerande kommunikation mellan dag och natt.Anställningsvillkor
- Anställningsform: Vikariat
- Period: Vecka 23-32
- Omfattning: 75% vecka 23-29, 100% vecka 30-32
Arbetstid: Måndag-fredag enligt ovan
Övrig information
Vi på Bonway eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter sökande med skilda bakgrunder och erfarenheter.
Timlön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka! Anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!
Vi ser fram emot din ansökan!
- Gymnasieutbildning eller likvärdig erfarenhet.
- Erfarenhet av distribution eller logistik, gärna kopplat till bemanning.
- Erfarenhet av att koordinera eller fördela arbete.
- God systemvana (meriterande med erfarenhet av G Suite och supportsystem).
- B-körkort.
- Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.Personliga egenskaper
- Strukturerad och lösningsorienterad.
- Tar ansvar och trivs med att samarbeta.
- Stresstålig och bra på att prioritera.
- Tydlig i din kommunikation.
- Trivs i en roll där tempo, struktur och samarbete möts.
Vi är Bonway
Genom sammanslagningen av fyra distributionsbolag har Bonway blivit Sveriges största utbärningsbolag, med huvudkontor i Malmö och som en del av Bonnier News.
Vi distribuerar tidningar och paket främst under natten, nästan alla dagar i veckan. Som en ledande aktör inom logistik har vi en stark position inom last-mile distribution och rikstäckande logistik. Med över 150 års erfarenhet av tidningsdistribution har vi framgångsrikt expanderat vår verksamhet till paketdistribution, ett område som växer snabbt.
Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Early Bird, en ledande aktör inom paketleveranser i Sverige.
På Bonway är vi engagerade i hållbara logistik- och distributionslösningar och arbetar mot att bli helt utsläppsfria. Jämlikhet och inkludering är grundläggande värderingar för oss, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi välkomnar mångfald och arbetar tillsammans för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Bonways absolut främsta tillgång är våra 1 600 medarbetare! Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt team. Ersättning
