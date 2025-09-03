Distributionsförare till familjeägt kyl- och frysåkeri
2025-09-03
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
Viktigt: Läs hela annonsen innan du söker då det är krav på tidigare erfarenhet som lastbilsförare
Thermobud är ett familjeägt åkeri som startades 1992. Idag har vi 4st "lättisar" och 3st lastbilar som transporterar kyl- och frysvaror i Stor-Stockholm och Mälardalen för olika uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna omfattar distribution av kyl- och frysvaror samt enklare transporter mellan terminaler under dagtid, kvällar, nätter och helger.
Vissa dagar kan även vara:
Köra en fast rutt med 2-4stopp i Märlardalen
Följa turlista och rutiner enligt checklistor.
Ha löpande kommunikation med transportledningen internt.
Lastning sker vanligtvis i Södertälje, Årsta eller Jordbro.
För den som är intresserad finns även helgarbete med 1-2stopp i Mälardalen.
Vi söker dig som är:
Tjej eller kille som hunnit skaffa dig god erfarenhet av bilkörning och tycker om att köra bil i olika miljöer. Det förekommer körning både i stadsmiljö och på landsväg så det är viktigt att du är trygg att köra bil i alla typer av och situatuoner. Du ska vara ansvarsfull och noggrann, pigg, lösningsorienterad, glad och snabbfotad.
Krav: Körkort lägst behörighet C + YKB samt god svenska i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av en liknande tjänst inom distributionsbranschen.
Tjänsten omfattar till en början timanställning som motsvarar heltid.
Kollektivavtal + försäkring hos FORA
TILLTRÄDE OMGÅENDE!
Lämplighetstest avsende körning samt lastning/lossning av gods innan anställning påbörjas, därför är tidigare erfranhet viktig.
Läs gärna mer om oss på www.thermobud.se
Ansökan endast via e-post: info@thermobud.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@thermobud.se
Arbetsgivare Dgbn Holding AB
Mörtnäs Hagväg 11
134 44 GUSTAVSBERG
Körkort
Trefikledning
Martin de Meijere info@thermobud.se Jobbnummer
