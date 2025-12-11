Distributionselektriker/Elmontör till Falu Energi & Vatten
Adecco Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Falun Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Falun
2025-12-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Motiveras du av samarbete och vill ha ett omväxlande arbete? Nu söker vi en elmontör till vår elteknikgrupp. Missa inte möjligheten att få vara del av ett härligt och sammansvetsat team och få möjligheten att bidra till elteknikgruppens mycket viktiga arbete.
Utan oss stannar Falu kommun. Jo, så är det faktiskt - finns det ingen el i nätet märks det ganska snabbt hos våra kunder. Elteknikgruppens uppdrag är att säkerställa drift och underhåll av elnätet. Vi behöver vara snabbt på plats om åskan slår ner eller om elen av någon anledning inte fungerar.
Gruppen har också en viktig roll vid exploateringar och nybyggnationer. Som du säkert vet växer Falun. Vi blir fler kommuninvånare och det innebär i sin tur att vår samhällsviktiga infrastruktur behöver byggas ut. På Elteknik gör vi det möjligt och utför arbeten utifrån vad våra kunder behöver för att kunna bo och leva i kommunen. Branschen är också in en mycket spännande och expansiv fas.
Arbeta som distributionselektriker/elmontör
Som elmontör kommer du att arbeta inom vårt distributionsområde med eldistributionsanläggningar. Anläggningarnas spänningsområde är 0,4 till 24 kV och du kommer även att arbeta med vårt 50 kV-nät. Vardagen hos oss är varierande där arbetsuppgifterna består av förnyelsearbete, felavhjälpning, service, underhåll - i såväl jordkabelnät som luftledningsnät. Då vi både arbetar proaktivt och reaktivt med att hantera uppkomna avvikelser så kan beredskapstjänstgöring eventuellt komma att ingå i tjänsten.
Som elmontör hos oss kommer du att arbeta i ett arbetslag om två montörer. Dina kollegor har stor erfarenhet från elbranschen och ni har bra stöttning av varandra. För oss är det viktigt att ta fram de bästa lösningarna utifrån kvalitet, men också elsäkerhet.
Du kommer att ingå i en härlig grupp om 12 personer. Gruppen har en stark gemenskap och värnar om varandra. Det finns också en stor kunskap och kompetens i gruppen som är till stor nytta i vår varierande arbetsvardag med högt tempo.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Nybyggnation
• Förnyelsearbete
• Ombyggnad
• Felavhjälpning och underhåll
Kollegan Viktor om arbetsplatsen: Det roligaste med mitt jobb är helt klart kollegorna och den varierande vardagen. Vi har roligt tillsammans och hjälps dagligen åt att lösa problem och frågeställningar tillsammans i gruppen.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Vi söker dig som är lösningsorienterad, praktiskt lagd och trivs att arbeta självständigt såväl som i grupp. För att trivas i rollen så behöver du vara flexibel, noggrann och ha lätt för att samarbeta. Eftersom våra arbetsuppgifter stundtals är fysiskt krävande och utomhus så bör du ha god fysik och trivas med arbete i ur och skur.
Vidare så ser vi att du är en jordnära person som kan hitta lugnet i en stressad situation och är väl medveten om kvalité och vikten av att arbeta på ett säkert sätt. Om du värderar teamarbete högt, har hög arbetsmoral och ett prestigelöst sätt gentemot andra så är det här en tjänst för dig.
Vi söker dig som har:
• Elektrikerutbildning, gärna distributionselektriker med några års yrkeserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska, tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med eldistributionsnät, utbildning i och vana från arbete enligt EBR, ESA och starkströmsföreskrifterna. Även övriga branschutbildningar som exempelvis "Arbete på väg", stolpklättring och motorsågskörkort är meriterande.
• C- och BE-körkort
• Erfarenhet av besiktning utav distributionsnät
Det bästa med att jobba hos oss
Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är måna om våra medarbetare och erbjuder flera förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionsrådgivning, personalklubb och fri tillgång till gymnastikhall/gym.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
• Heltid.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Registrera din ansökan via länken senast 2026-01-19. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi erbjuder medflyttandeservice för respektive genom https://rekryteringslots.se/.
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vid frågor
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ulrika Struve på ulrika.struve@adecco.se
, 073-684 70 83 eller Marcus Ottoson som är chef för elmontörerna på 023-77 49 25. Då vi står inför julledigheter kan svarstiderna vara lite längre än vanligt.
Tillsammans skapar vi framtidens Falun
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 085 miljoner kronor per år och har cirka 240 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.
Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Ulrika Struve 073-684 70 83 Jobbnummer
9639810