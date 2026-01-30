Distributionschaufför till Spendrups Bryggeri - säsongsjobbUddevalla
Anställningsform: vikariat | Adress: Gerlesväg 1, Uddevalla | Antal tjänster: 3 | Ansök senast: 31 mars - vänta inte med din ansökan rekrytering sker löpande
Vill du vara med och leverera sommarminnen?
Vi söker nu 3 serviceinriktade distributionschaufförer som ser till att våra drycker når sommarens alla höjdpunkter - till festivaler, restauranger, strandutflykter till grillkvällar och allt däremellan. Ingen dag är den andra lik, med nya rutter, spännande möten och en härlig puls.
Från rullande lastbilar till smidiga leveranser - här finns chansen att tappa upp din fulla potential!
Om rollen
Som distributionschaufför utgår du från vår terminal i Uddevalla och levererar dryck till våra kunder inom distriktet. Du är ansvarstagande och ser till att varje leverans sker effektivt, säkert och i rätt tid.
Som chaufför hos oss är du bland våra främsta ambassadörer för företaget. Med varje leverans bygger du relationer, skapar positiva upplevelser och är en viktig del av våra kunders vardag. Därför söker vi någon som inte bara är skicklig bakom ratten, utan även gillar det sociala mötet och har en naturlig förmåga att skapa relationer och förtroende.
Är du den vi söker?
Grym på att skapa positiva kundupplevelser Innehar C-körkort (CE är meriterande) Har truckkort, YKB och digitalt färdskrivarkort Trivs med att röra på sig och vara aktiv på jobbet
Anställningsperiod: slutet av maj-augusti Arbetstider: 06.00-15.00
Varför Spendrups?
Ett fartfyllt sommarjobb där ingen dag är den andra lik En stark gemenskap och en kultur där vi hjälps åt En chans att vara en viktig del av Sveriges dryckesleveranser Vi ser till att du får en bra introduktion och stöd för att snabbt komma in i rollen.
Låter det som något för dig? Hoppa in i förarsätet och bli en del av vårt team i sommar!
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Så ansöker du
