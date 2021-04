Distributionschaufför Skellefteå - Sommarvikariat - Schenker AB - Fordonsförarjobb i Skellefteå

Schenker AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå2021-04-07Schenker Åkeri är ett helägt dotterbolag till DB Schenker. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DB Schenkers inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor för Coldsped. Mer information hittar du på vår hemsida https://www.akeri.dbschenker.se Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Bli en av oss!Vårt erbjudandeVi värnar om våra medarbetare och hos oss vill vi att du skall känna dig trygg. Vi erbjuder våra medarbetare en noggrann introduktion,ett spännande arbete med en välskött fordonsflotta och arbetskläder med god kvalité.Vi söker just nu flexibla och engagerade medarbetare som är intresserade av att arbeta hos oss under sommaren. Låter nedanstående som något för dig?2021-04-07* Lastning & lossning* Distributionskörning* Ge god service till våra kunder* Hantering av handdatorI din roll kommer du att ansvara för Åkeriets fordon och gods vilket kräver respekt, noggrannhet och stort ansvarstagande, vi har stor tillit till våra medarbetare. Har du vad som krävs?* C- eller CE-behörighet* Yrkeskompetensbevis (YKB)* ADR-intyg* Digitalt förarkort* Behärskar språket* Personliga egenskaper: Samarbetsvillig, serviceinriktad och självgåendeTjänsterna avser sommarvikariat 2021, visstid med start enligt överenskommelse.Din ansökan skickar du in via vårt rekryteringssystem Avature, sista ansökningsdag är 21/4.Har du frågor till tjänsterna kan du kontakta Platschef Daniel Möller, epost: Daniel.Moller@dbschenker.com Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-04-21Schenker AB5677231