Distributionschaufför med B-körkort sökes till SAN Transport AB
2025-10-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
SAN Transport AB söker en distributionschaufför med B-körkort för leveranser i Stora Stockholm-området.
Arbetet innebär distribution av varor till kunder, främst inom livsmedel och apotek. Du kör lättlastbil med kylaggregat och ansvarar för att leveranserna sker i tid och på ett säkert sätt.
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och har god servicekänsla.
Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att arbetet utförs professionellt.
Omfattning: Heltid eller 75 % enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Du kan ansöka genom att ringa eller skicka sms ..073-5432092
E-post: Santransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Salman Safdar santransportab@gmail.com 0735432092 Jobbnummer
