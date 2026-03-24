Distansutbilda dig till röntgensjuksköterska med ersättning
Ta chansen att utbilda dig till röntgensjuksköterska och få ersättning under din studietid! Vi erbjuder nu dig som redan är anställd i Region Kalmar län ersättning för resor, boende och studentlitteratur när du studerar till röntgensjuksköterska på distans på röntgensjuksköterskeprogrammet (180 hp).
Under din studietid är du studieledig från din ordinarie tjänst i Region Kalmar. Efter avklarad utbildning anställs du som röntgensjuksköterska på Radiologiska kliniken Västerviks sjukhus.
Utbildningen via Jönköpings universitet bedrivs 100 % på distans med 1-4 träffar per termin. Efter avslutad examen erhålls legitimation som röntgensjuksköterska från socialstyrelsen. Dessutom kan du efter studierna ta ut en kandidatexamen i radiografi. Glöm inte bort att du också behöver söka in till utbildningen!
Vad ingår i erbjudandet?
• Betalda resor vid obligatoriska träffar till Jönköpings universitet.
• Betalt boende vid obligatoriska träffar.
• Betald studentlitteratur.
• Tryggheten med bibehållen grundanställning som du är studieledig ifrån under utbildningen (ger ej lön under utbildningstiden).
• Tillsvidareanställning på Radiologiska kliniken efter fullföljd utbildning.
Det är viktigt att du söker både denna tjänst och samtidigt även utbildningen på antagning.se senast den 15 april.
Vill du få mer kunskap och en inblick i yrket är du välkommen att besöka oss eller följa oss en dag i verksamheten. Kontaktuppgifter finns längre ned. Här kan du läsa en intervju med Martin Gustafsson och här en intervju med Vladimir Zec som båda är röntgensjuksköterskor på Västerviks sjukhus och som berättar om sin vardag.
Om dig
Vi söker dig som till hösten 2026 vill studera till röntgensjuksköterska. Är du en person som intresseras av både människors bästa som av ny teknik? Gillar du omväxling och att under en arbetsdag få jobba med olika typer av uppgifter? Då passar du som röntgensjuksköterska! Här kan du se en film om hur jobbet är och läsa mer om vårt spännande yrke.
Erbjudandet riktar sig till samtliga anställda i Region Kalmar län som är behöriga att söka till utbildningen Röntgensjuksköterskeprogrammet Om du inte är anställd av oss idag men ändå har ett stort intresse av att läsa till röntgensjuksköterska är du också välkommen att söka tjänsten.
Din framtida arbetsplats
Vår arbetsplats kännetecknas av en avancerad teknik och kunniga specialister. Vi är stolta över våra korta väntetider där vi jobbar mot det gemensamma målet att snabbt erbjuda undersökningar till våra patienter. Hos oss har vi en god stämning och mycket kunskap där vi är vana att ta till oss den senaste tekniken och utrustningen. Om du vill jobba på en arbetsplats som blandar den senaste tekniken med spännande patientmöten är du välkommen till oss!
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Camilla Svensson, Avdelningschef 010-3586820
9816873