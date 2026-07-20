Disputerad verksamhetsutvecklare till Rättsmedicinalverket i Stockholm
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2026-07-20
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Vill du ha en arbetsdag där din insats spelar roll? På Rättsmedicinalverket arbetar vi med allt från medicinska analyser och genetiska utredningar till psykiatriska bedömningar. Oavsett vilken roll du har bidrar du till rättssäkerheten.
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till nationella enheten för rättsmedicin (NERM) med fysisk placering vid den rättsmedicinska enheten i Stockholm.
Avdelningen för rättsmedicin utgörs av sex enheter i olika delar av landet och en nationellt övergripande enhet. På uppdrag av polis och åklagare har de rättsmedicinska enheterna till uppgift att utföra dödsfallsutredningar, undersökningar av personer som har varit blivit utsatta för eller begått våldsbrott samt medicinska åldersbedömningar. NERM:s uppdrag innefattar bland annat framtagande av kunskapsöversikter och riktlinjer, projektledning, kunskapsbevakning, omvärldsbevakning samt metod- och verksamhetsutveckling inom avdelningen för rättsmedicins ansvarsområden.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare vid avdelningen för rättsmedicin deltar du i utvecklingsarbete där du, i dialog med verksamheten, planerar, organiserar och utför uppdrag inom ramen för NERM:s arbete. Uppdraget innebär att systematiskt söka, sammanställa och utvärdera vetenskaplig kunskap samt skriva rapporter/manuskript på svenska och engelska. Även arbetsuppgifter såsom projektledning, analys, planering och uppföljning förekommer, vilket sker inom ramen för den rättsmedicinska avdelningen ansvarsområden.
Kvalifikationer
Grundutbildning på universitetsnivå med examen inom exempelvis biomedicin, epidemiologi, eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
Disputerat inom ett för arbetsuppgifterna relevant område
Erfarenhet av att arbeta i projektform
Erfarenhet av att driva egna vetenskapliga projekt
Mycket god kompetens i att kunna söka, sammanställa och utvärdera kunskap
Mycket god förmåga att skriva texter och rapporter/manuskript på svenska och engelska
God förmåga att uttrycka dig i tal på svenska och engelska
Meriterande
För tjänsten relevant arbetslivserfarenhet, företrädesvis inom statlig myndighet
Personliga egenskaper och förmågor
För att lyckas i den här tjänsten behöver du vara självgående och ha mycket god förmåga att driva dina processer vidare, med verksamhetens mål och resultat i fokus. Du är strukturerad och van att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du har en förmåga att bryta ned och analysera komplexa frågeställningar och problem. Vidare har du en utpräglad samarbetsförmåga eftersom du i den här tjänsten kommer att ingå i ett team samt ha många samarbetsytor såväl internt som externt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker 1 november eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad vid den rättsmedicinska enheten i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete som del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Nina Heldring, tfn 010-48 34 887. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Läs gärna om våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsmedicin genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningsmän och brottsoffer som utsatts för våldsbrott. Inom avdelningen för rättsmedicin finns sex rättsmedicinska enheter placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.
Det här gör vi:https://www.rmv.se/verksamheter/rattsmedicin/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
171 25 SOLNA Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
10006413