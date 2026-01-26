Diskservicetekniker till Carepa i västra Skåne
Poolia AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Helsingborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Helsingborg
2026-01-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Carepa växer och behöver nu förstärka Carepa Diskservice med en diskservicetekniker i västra Skåne. Carepa är det personliga företaget. Därför är det viktigt för oss att du är en naturlig, glad lagspelare som kan bidra med positiv energi till gruppen och företaget. Vi kommer att sätta stort värde på dina personliga egenskaper.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Serva och underhålla våra kunders storköksdiskmaskiner samt montering av automatiska doseringar
• Leverans av diskrumskemikalier till våra kunder
• Införsäljning till nya kunder
• Samarbeta med Carepas övriga säljkår
• Skapa långsiktiga kundrelationer
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att arbeta med service och som alltid strävar mot högsta möjliga kundnöjdhet. Du är duktig på att kommunicera pedagogiskt och förstår vikten av att anpassa sin service gentemot kundens förmåga och förutsättningar. Du är ansvarstagande och gillar att arbeta mot uppsatta mål, både individuellt och som team. Vi strävar efter att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Som person är du driven och noggrann i ditt arbete samtidigt som du kan hålla ett högt tempo när det behövs, vi sätter stort värde på din flexibilitet. Verktygsvana och el kännedom är meriterande. Du har god datavana och förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska. I tjänsten kommer du att ha tjänstebil, varpå B körkort är ett krav.
Om verksamheten
Carepa är en etablerad och snabbväxande leverantör av förbrukningsmaterial. Bolaget erbjuder ett genomtänkt och konkurrenskraftigt sortiment från välrenommerade varumärken samt noggrant utvalda kompletterande produkter och koncept inom bland annat städ & hygien, kontorsmaterial, foodservice & engångs samt emballage.
Carepa grundades 2017 genom en sammanslagning av KM Pack och Svenska Pappersgrossisten och har sedan dess vuxit kraftigt. Bolaget omsätter idag cirka 360 mkr och har 70 anställda. Verksamheten bedrivs från huvudkontor och logistikcenter i E-City Varalöv, mitt emellan Helsingborg och Ängelholm, samt säljkontor och cash i Kungsbacka, Halmstad och Malmö. Från logistikcentret med över 8 000 lagerlagda artiklar levererar Carepa till fler än 5 000 kunder över hela Sverige. Bland kunderna finns både små och stora företag, hotell och restaurang, dagligvaruhandel, städbolag samt odlare och blomstergrossister.
Carepa brinner för att skapa en hållbar och bekymmersfri vardag för sina kunder. Detta uppnås genom ett brett och relevant erbjudande i kombination med en effektiv och modern marknadsmodell. Styrkan ligger även i företagskulturen där fokus ligger på nära kundrelationer, både digitalt och personligt. Carepa positionerar sig som en pålitlig och proaktiv partner genom sina tre kundlöften. Enkelt och tryggt, vi kan din vardag, hållbara val.
Carepa ingår i Bjäre Invest, en del av Ekhaga Utveckling. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt medlem i FN Global Compact. Carepas samhällsengagemang har fokus på ungdomar och nästa generation kollegor, chefer och företagare. Varje år utses en Carepa Junior Management Board, en spegling av den ordinarie ledningsgruppen. Arbetet sker genom ett dubbelriktat mentorskap där olika perspektiv tas tillvara och man utvecklar varandra.
Ansökan
Tycker du att detta passar in på dig och låter intressant så sök gärna tjänsten omgående då vi arbetar med löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Glyré på telefon 070-3774539 eller mail mahlin.glyre@dreamwork.se
Varmt välkommen med din ansökan!
I tjänsten kommer du förfoga över ett transportfordon - B körkort krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7071589-1808651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mahlin Granelli Glyré mahlin.granelli.glyre@poolia.se Jobbnummer
9705867