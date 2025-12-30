Diskare/varumottagare sökes till nya Thon Hotel Vasa
2025-12-30
Älskar du att bidra till att gäster får förstklassiga upplevelser? Har du känsla för team work, ordning och kvalitet? Då vill vi gärna få din ansökan!
Hotellet, med restaurang och bar under namnet Salon Terminal, öppnar i april 2026.
Thon Hotel Vasa blir ett premiumhotell med höga ambitioner. Hos oss ska varje gäst känna sig väntad och välkommen. Restaurang, bar och möten blir viktiga delar av helheten. Hotellet ligger på Vasagatan 20 i hjärtat av Stockholm, i en vacker, totalrenoverad fastighet från slutet av 1800-talet med sju våningar och 144 rum.
Vår restaurang planeras att bli ett klassiskt brasserie med skandinaviska inslag.
Vi ska skapa ett extraordinärt hotell, och nu söker vi dig som vill vara med!
Ansvarsområden/uppgifter:
Diskhantering
Lagerarbete
Varumottagning
Interna transporter
Enklare felavhjälpning/reparationer
Du samarbetar med hotellets övriga avdelningar för att säkerställa en gästupplevelse i världsklass. Målet är att varje gäst känner sig som en hedersgäst
Du säkerställer renlighet, ordning och stil
Du arbetar enligt schema dag-kväll-helg
För att trivas och lyckas i denna position bör du ha:
Kunskaper i svenska och engelska, tillräckliga för att kunna prata med kollegor och gäster
Minst 2 års erfarenhet av liknande arbete på välrenommerad restaurang
God hygienkunskap kring kök & disk
God kunskap kring rengöring av maskiner
God kunskap i hur man städar i kök, disk och livsmedelsutrymmen
Du ska trivas i att söka lösningar och göra det bästa av varje situation
Du behöver vara en bra arbetskamrat som vill vara med och skapa en god arbetsplats
Du har ett öga för detaljer och du gillar ordning och redaass.
Vi erbjuder:
Att vara en del av öppningsteamet för Thon Hotel Vasa och Salon Terminal. Hotellet blir Thon Hotels första egenägda hotell i Sverige
Att vara med och bygga en härlig arbetsplatskultur i ett extraordinärt totalrenoverat hotell
Att få möjlighet att själv påverka arbetsplatsen och det egna arbetet
Att bli en del av den stora Thon-koncernen som finns i flera länder
Thon erbjuder utveckling och utbildning med målet att var och en ska ha möjlighet att göra karriär
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Rollen söks via vårt rekryteringsverktyg.
Disken rapporterar till kökschef som tillträder senare. Frågor om tjänsten besvaras tills vidare av hotelldirektör Jessica Norgren som nås på mejl: jessica.norgren@thon.se
Thon är medlemmar i Visita och har kollektivavtal med Unionen och Hotell-och Restaurangfacket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6963118-1769978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thon Hotell Stockholm AB
https://olavthon.teamtailor.com
Thon Hotel Vasa
)
111 20 STOCKHOLM
