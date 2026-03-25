Diskare till Sodexos uppdrag på AstraZeneca i Mölndal
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Bli en del av vårt team och bidra till en välkomnande, ren och professionell matupplevelse!
Hos oss på Sodexo strävar vi efter att leverera högsta kvalitet inom våra tjänster och produkter. Vi värdesätter hållbarhet, mångfald och en arbetsmiljö där innovation frodas. Våra fantastiska faciliteter erbjuder inte bara en plats att arbeta, utan en plats att växa och trivas. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av något större? Vi söker nu en engagerad Diskare till vår restaurang på AstraZeneca där ambitionen är att bli världens bästa personalrestaurang!
Om rollen
Som Diskare hos oss är du en central del av verksamheten. Du bidrar till ett välfungerande kök genom att säkerställa att disk, arbetsstationer och gemensamma ytor alltid är rena, trygga och trivsamma. Ditt arbete skapar förutsättningar för både matlagning och service i toppklass.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Ansvara för all daglig disk i grov- och findisken samt sortera och distribuera ren disk till rätt stationer.
• Säkerställa att diskstationer är påfyllda och rena - både under dagen och vid dagens slut.
• Hantera kemikalier korrekt, inklusive beställning och uppdatering av säkerhetsblad.
• Följa hygienrutiner enligt HACCP.
• Bidra till renlighet och prydlighet i Galleri Curies ytor.
• Ta emot gäster med ett varmt "Hej" och bistå dem vid behov.
• Arbeta effektivt och resursmedvetet.
• Ansvara för att väga och dokumentera matsvinn.
• Stötta köket med enklare uppgifter vid behov.
• Daglig avstämning med kökschef.
Vi söker dig som:
• Har god samarbetsförmåga och kommunicerar effektivt.
• Har starkt gästfokus och arbetar lösningsorienterat.
• Lär dig snabbt och bidrar till förbättringar i arbetssätt och rutiner.
• Serviceminded och van att arbeta i team.
• Nyfiken, initiativrik och målmedveten.
• Noggrann och detaljorienterad.
• Erfaren diskare från större verksamheter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• IT-vana för att kunna hantera administrativa verktyg.
Vad vi erbjuder:
En stimulerande och trygg arbetsmiljö i moderna faciliteter, med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Hos oss blir du en viktig del av ett team som värdesätter hälsa, välbefinnande och service i världsklass.
Tjänsten är heltid, måndag-fredag kl. 07:00-15:30. 6 månaders provanställning tillämpas.
För frågor om tjänsten, kontakta Viktor Graffman på victor.graffman@sodexo.com
.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas.
Är du redo att bidra till en trygg och effektiv serviceupplevelse? Ansök idag för att bli vår nästa Diskare och en viktig del av teamet på Galleri Curie.
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
http://www.sodexo.se
Restaurangchef
Victor Graffman victor.graffman@sodexo.com
