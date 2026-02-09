Diskare till Pepe's Bodega, Restaurang Papas och Mamas Italian
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt köksteam i sommar! Som diskare hos Pepes Bodega, Restaurang Papas och Mamas Italian bidrar du till att hålla tempot uppe och skapa en smidig serviceupplevelse för både kollegor och gäster.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Huset vid Stranden driver tre etablerade restauranger - Papas, Pepes Bodega, Mamas Italian - samt LOFT nattklubb i hjärtat av Båstad. Hos oss möts kvalité, smaker och personlighet i en levande och avslappnad miljö. Under sommaren ökar pulsen rejält - tempot är högt och gästerna många.
Vi arbetar med yrkesstolthet, laganda och ett starkt engagemang för helhetsupplevelsen för våra gäster. Huset vid Stranden är en del av GRAM Group tillsammans med Hotel Skansen, Torekov Hotell, Hotel Riviera Strand samt Pavo. Tillsammans utgör vi tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination i Båstad & på Bjärehalvön. Om tjänsten
Tjänsten är en säsonganställning på heltid från maj till augusti med start 1 maj. Arbetstiderna varierar beroende på verksamhetens öppettider. Dag-, kvälls och helgarbete förekommer. Flexibilitet och en positiv inställning är därför avgörande.
Om dig
Vi söker dig som:
* Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
* Trivs i ett högt tempo och kan hålla energin uppe även under intensiva pass
* Är noggrann och ser vikten av ordning, struktur och hygien
* Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och hugger i där det behövs
* Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger under sommarsäsongen
* Vill bidra till en bra stämning i köket och stötta dina kollegor
* Har tidigare erfarenhet av arbete i disk, ej ett krav men meriterande
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Diska tallrikar, glas, bestick och köksutrustning
* Städa och hålla ordning i diskrum
* Behjälplig med rengöring av kök och övriga biytor
* Varuplock och städning av lastkaj
* Sortering och organisering av köksutrustning
Viktiga personliga egenskaper
* Engelskspråkig i tal och skrift
* Glad och framåt
* Gilla att ha många bollar i luften
* Organiserad och noggrann
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats på en av Sveriges mest ikoniska nöjesdestinationer med goda utvecklingsmöjligheter, engagerade kollegor och generösa förmåner inom hela koncernen. För dig som behöver finns även boende med gångavstånd till arbetsplatsen. Vi följer kollektivavtalet mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket.
Låter detta som något för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt. Har du frågor om tjänsten, kontakta Hans Snoei, Köksmästare Huset Vid Stranden AB.
Restaurang Papas är a la carte restaurang precis intill stranden i Båstad som har öppet året om, där sommarmånaderna är högsäsong.
Köket lagar mat från grunden på lokala råvaror med inspiration från Medelhavet, vinlistan är bred och atmosfären personlig & stimmig.
Mamas Italian är en italiensk mötesplats i Båstad hamn. Kaffe, fika & lunch serveras i en varm atmosfär. Under sommarmånaderna erbjuds även enklare sommarmiddag.
Pepes Bodega är en avslappnad restaurang och bar där sommaren aldrig tar slut. Menyn består av pizza, hamburgare och smårätter från världens alla hörn. Dryck serveras i kannor med lekfulla inslag och servicen är snabb.
På Pepes Bodega är det semester året om! Ersättning
