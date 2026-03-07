Diskare sökes till Texas Longhorn Halmstad helgjobb

Storgatan 23 i Hamstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö
2026-03-07


Vi söker en diskare till Texas Longhorn i Halmstad som vill jobba helger hos oss.
Vi letar efter dig som är:
snabb, noggrann och ansvarstagande
stresstålig och gillar att jobba i högt tempo
en lagspelare som hjälper till där det behövs
positiv och pålitlig

Arbetsuppgifterna består främst av disk, städning och att hålla ordning i kök och diskrum under service.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men rätt inställning är viktigast.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare Texas Halmstad".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Storgatan 23 i Hamstad AB (org.nr 559343-4912)
Storgatan 23 (visa karta)
302 43  HALMSTAD

Jobbnummer
9783395

