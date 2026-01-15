Diskare sökes till Restaurang Nossen - En viktig del av vårt team!
2026-01-15
Vill du ha ett sommarjobb där du får jobba i ett härligt team och hålla igång? Vi på Restaurang Nossen söker en diskare som ser värdet i att vara en del av restaurangens hjärta - disken! Erfarenhet är inte nödvändigt, det viktiga för oss är att du har hög arbetsmoral, en vilja att hjälpa till och en positiv inställning.
Som diskare är du en nyckelperson i restaurangen. Du ser till att tallrikar, glas och bestick alltid finns redo, och att köket och matsalen kan rulla på utan stopp. Det är ett jobb med högt tempo där du snabbt blir en del av teamet och får möjlighet att lära dig mer om restaurangvärlden från insidan.
Vi letar efter dig som:
Har hög arbetsmoral och gillar att hålla igång.
Är noggrann och pålitlig.
Är en lagspelare som vill bidra till att teamet lyckas.
Vad vi erbjuder:
Ett utvecklande och givande jobb i ett sammansvetsat team.
Chans att lära dig mer om restaurangbranschen.
Lön enligt Hotell- och restaurangavtalet.
Praktiskt:
Tjänsten pågår mellan 23 maj - 30 september 2025.
Är du redo att ta dig an en viktig roll och bli en del av vårt sommarteam? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att få välkomna dig till Restaurang Nossen!
Välkommen till Vimmerby Camping - en plats där gemenskap och glädje står i centrum!
Vimmerby Camping är mer än bara en boendeanläggning - vi är en stor familj som tillsammans skapar minnen för livet för våra gäster. Belägen i hjärtat av Småland, erbjuder vi natursköna omgivningar, äventyr för hela familjen och en varm atmosfär som gör att både besökare och medarbetare känner sig som hemma.
Hos oss är varje dag fylld av skratt, samarbete och en känsla av stolthet över det vi skapar tillsammans. Vi tror på att jobba med hjärtat, och det märks i vårt bemötande och engagemang. Som en del av vårt team blir du inte bara en kollega - du blir en viktig del av en sammansvetsad grupp där vi stöttar och lyfter varandra.
Vi letar nu efter nya stjärnor som vill vara med och göra Vimmerby Camping till en ännu bättre plats. Är du redo för ett arbete där gemenskap, natur och service står i fokus? Välkommen att bli en del av vår familj! Ersättning
