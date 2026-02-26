Direktrekrytering av VVS-montör till Göteborgsföretag
Gr8 partner group AB / VVS-jobb / Göteborg Visa alla vvs-jobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg
, Partille
, Trollhättan
, Gislaved
, Skövde
eller i hela Sverige
VVS-montör Service
Vi söker en erfaren och självgående VVS-montör för serviceuppdrag hos privatpersoner, företag och fastighetsägare.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som VVS-montör inom service arbetar du med:
Felsökning och reparation av värme- och tappvattensystem
Service av pannor och värmesystem
Installation och byte av blandare, WC, varmvattenberedare, radiatorer m.m.
Underhåll och optimering av befintliga installationer
Dokumentation i digitalt arbetsordersystem
Säkerställande av att arbetet följer gällande lagar och branschregler
Arbetet är självständigt och innebär daglig kundkontakt.
Kvalifikationer (krav)
VVS- och fastighetsprogrammet eller motsvarande utbildning
Minst 3 års erfarenhet som VVS-montör
Erfarenhet av service och felsökning
Kunskap om branschregler, exempelvis Säker Vatten
B-körkort
Meriterande
Branschcertifikat Säker Vatten
Certifikat för heta arbeten
Erfarenhet av värmepumpar
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Erfarenhet av digitala arbetsordersystemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann
Serviceinriktad
Lösningsorienterad
Prestigelös och trygg nog att be om stöd vid behov
En god lagspelare
Vi erbjuder
Självständigt servicearbete
Varierande arbetsdagar
Möjlighet till vidareutbildning
En trygg och stabil arbetsgivare
Vill du arbeta i en roll där teknisk kompetens, ansvar och kundkontakt står i fokus?
Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804) Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9765118