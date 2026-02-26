Direktrekrytering av VVS-montör till Göteborgsföretag

Gr8 partner group AB / VVS-jobb / Göteborg
2026-02-26


VVS-montör Service
Vi söker en erfaren och självgående VVS-montör för serviceuppdrag hos privatpersoner, företag och fastighetsägare.

Publiceringsdatum
2026-02-26

Om tjänsten
Som VVS-montör inom service arbetar du med:
Felsökning och reparation av värme- och tappvattensystem
Service av pannor och värmesystem
Installation och byte av blandare, WC, varmvattenberedare, radiatorer m.m.
Underhåll och optimering av befintliga installationer
Dokumentation i digitalt arbetsordersystem
Säkerställande av att arbetet följer gällande lagar och branschregler

Arbetet är självständigt och innebär daglig kundkontakt.
Kvalifikationer (krav)
VVS- och fastighetsprogrammet eller motsvarande utbildning
Minst 3 års erfarenhet som VVS-montör
Erfarenhet av service och felsökning
Kunskap om branschregler, exempelvis Säker Vatten
B-körkort

Meriterande
Branschcertifikat Säker Vatten
Certifikat för heta arbeten
Erfarenhet av värmepumpar
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Erfarenhet av digitala arbetsordersystem

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann
Serviceinriktad
Lösningsorienterad
Prestigelös och trygg nog att be om stöd vid behov
En god lagspelare

Vi erbjuder
Självständigt servicearbete
Varierande arbetsdagar
Möjlighet till vidareutbildning
En trygg och stabil arbetsgivare

Vill du arbeta i en roll där teknisk kompetens, ansvar och kundkontakt står i fokus?
Skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: ansok@gr8partner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gr8 partner group AB (org.nr 559344-4804)

Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB

Jobbnummer
9765118

