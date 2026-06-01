Direktrekrytering av säljare till Bredband2 (Landlord)
2026-06-01
Är du ambitiös, driven av att uppnå resultat och har telefonvana? Trivs du i en föränderlig miljö där du har tät kunddialog? På Bredband2 får du en roll där du arbetar nära kund och utvecklar affärer över tid.
Bredband2 är en etablerad aktör inom fiber och telekom med över en halv miljon kunder i Sverige. De erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som internet, telefoni och mobilt bredband till både privat- och företagskunder. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, där du kommer vara en del av en innovativ arbetsmiljö. Under 2026 blev bolaget en del av Telia Company, vilket skapar nya möjligheter i både erbjudande, affär och utveckling framåt.
För dig som säljare innebär det att du kliver in i ett bolag där mycket händer just nu, där affären utvecklas och där Bredband2s styrkor är ett tydligt kundfokus, snabba beslut och nära till affären.
Om rollen
I rollen är du säljare i Landlord-teamet och arbetar mot bostadsrättsföreningar där fokus ligger på att skapa nya affärer. Du utgår från kontaktlistor och arbetar aktivt med kalla samtal för att boka möten. Du har kontakt med styrelser och beslutsfattare och driver dialogen från första kontakt till avslut. Rollen kräver att du är trygg i telefon, uthållig och motiverad av att skapa affärer från grunden.
I rollen kommer du att:
arbeta med uppsökande försäljning via telefon
kontakta bostadsrättsföreningar från befintliga listor
boka möten och driva affärer vidare
identifiera behov och presentera lösningar
ansvara för hela säljprocessen från första kontakt till avslut
Du arbetar strukturerat i CRM och följer upp dina aktiviteter och affärer löpande.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Bredband2, men att StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid med placering i Malmö och inleds med provanställning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i en uppsökande roll och motiveras av att skapa affärer från start.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet av försäljning, gärna med inslag av kalla samtal
är bekväm i telefon och gillar att ta första kontakten
är uthållig och arbetar strukturerat mot uppsatta mål
drivs av att nå resultat och utvecklas i din försäljning
