Direktrekrytering av företagssäljare till Bredband2
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du driven, affärsmässig och trivs i dialogen med kund? Nu finns möjligheten att kliva in i en roll där du får arbeta nära affären och vara med i ett bolag som är inne i en ny fas.
Bredband2 är en etablerad aktör inom fiber och telekom med över en halv miljon kunder i Sverige. De erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som internet, telefoni och mobilt bredband till både privat- och företagskunder. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, där du kommer vara en del av en innovativ arbetsmiljö. Under 2026 blev bolaget en del av Telia Company, vilket skapar nya möjligheter i både erbjudande, affär och utveckling framåt.
För dig som säljare innebär det att du kliver in i ett bolag där mycket händer just nu, där affären utvecklas och där Bredband2s styrkor är ett tydligt kundfokus, snabba beslut och nära till affären.
Om rollen
Som företagssäljare hos Bredband2 arbetar du mot små och medelstora företag. Du driver hela säljprocessen från första kontakt till avslut. I rollen har du kontakt med beslutsfattare och arbetar med affärer som ofta sträcker sig över tid. Det kräver att du är uthållig, strukturerad och trygg i dialogen med kund.
I rollen kommer du att:
prospektera och skapa nya affärsmöjligheter
kontakta kunder via telefon och digitala möten
driva dialoger kring behov och lösningar
utveckla relationer över tid
ansvara för hela säljprocessen
Du arbetar i CRM och har löpande uppföljning på dina affärer och din pipeline.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Bredband2, men att StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid med placering i Malmö och inleds med provanställning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i försäljning och vill utvecklas i en roll där du får ta eget ansvar. I ditt arbete är du prestigelös, professionell och har en stark tro på dina egna förmågor.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet av försäljning, gärna B2B
är bekväm i dialog med kund och bygger förtroende
drivs av att nå resultat
är strukturerad och uthållig i ditt arbetssätt
Vill du hitta din framtida arbetsplats och tycker att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Södra Tullgatan 3 (visa karta
)
211 40 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9972890