DirectDrive AB söker Taxiförare i Uppsala
2026-03-04
Direct Draive AB söker 4 taxiförare i Uppsala, Arlanda och Stockholm-området - start 15 mars!
Vi växer och behöver förstärka teamet med 4 nya taxiförare! Vi kör både traditionell taxi samt via apparna Uber och Bolt - perfekt för varierade uppdrag, många flygplatstransporter (särskilt Arlanda) och bra möjligheter till extra körningar.
Om du har giltig taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du konkurrenskraftig lön och omfattande försäkringsskydd.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige (krävs för Uber, Bolt och taxi).
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Beredd att köra fasta pass om 8-10 timmar.
Våra bilar är godkända för Arlanda (Swedavia/Taxi-zon), Transportstyrelsen och passar utmärkt för körningar via Uber, Bolt och traditionell taxi i Uppsala, Arlanda och Stockholm-området.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Startdatum: 15 mars 2026 (eller enligt överenskommelse - vi söker 4 personer!).
Lön: Fast grundlön + rörlig del (provision från Uber, Bolt och taxiuppdrag).
Arbetsplats: Bas i Uppsala med majoritet av uppdrag till/från Arlanda flygplats, Stockholm city och närområdet.
Vi erbjuder en stabil och trygg arbetsmiljö med fullständiga förmåner (kollektivavtal med Fora-försäkringar) - säkerhet, support och bra villkor står i fokus.
Vill du vara med i ett växande bolag och köra med Uber, Bolt och traditionell taxi - med många flygplats- och långkörningar? Ansök nu och börja hos Direct Draive AB den 15 mars!
Vi söker just nu 4 förare - skicka in din ansökan direkt!
Välkommen till teamet - vi ser fram emot att höra från dig!
Ring redan idag 0700562696
mvh
Kewan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: directdrive.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DirectDrive AB
(org.nr 559530-7991)
Klarbärsgatan 68 (visa karta
)
754 52 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778109