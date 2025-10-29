Din nästa roll som Säkerhetstekniker väntar på Elajo i Nyköping
2025-10-29
Vårt nya kontor i Nyköping är igång och vi bygger något riktigt spännande från grunden!
Vi vill gärna bli flera i teamet, just nu söker vi säkerhetstekniker.
Dina ansvarsområden inom säkerhetsteknik
I rollen som säkerhetstekniker arbetar du med både entreprenad- och serviceuppdrag. Du är en viktig del i att projektera, installera, driftsätta och underhålla säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passersystem, CCTV och brandlarm. Arbetet innebär tät kontakt med kunder, samarbete med kollegor samt självständigt arbete ute hos kund.
Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att vidareutveckla och forma vår avdelning i Nyköping - påverka hur vi arbetar, utveckla våra system och bidra till ett team där varje idé räknas.
Exempel på arbetsuppgifter
Installera och driftsätta säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passersystem, CCTV och brandlarm
Genomföra service, felsökning och reparationer av säkerhetsanläggningar
Delta i projekt och nyinstallationer tillsammans med projektledare och teamet
Kundkontakt, rådgivning och utbildning kring tekniska säkerhetslösningar
Dokumentera och rapportera utfört arbete i våra tekniska system
Följa gällande säkerhetsrutiner och bidra till en god arbetsmiljö
Kvalifikationer och erfarenhet
Gymnasial utbildning inom el/teknik eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av installation och driftsättning av säkerhetssystem.
Kunskap inom något av områdena: inbrott, passage, CCTV och / eller brand.
B-körkort är ett krav
Meriterande: Certifiering inom säkerhetssystem eller brandlarm, tidigare arbete inom service/entreprenad
Meriterande: erfarenhet av system som SPC, RCO, ASSA ARX, APTUS, AXIS och Hanwaha eller liknande.
Meriterande: erfarenhet från arbete som elektriker med ECY-certifikat.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.

Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.

Dina personliga egenskaper
Kundfokuserad och kommunikativ, har lätt för att skapa förtroende
Ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt
Initiativrik och lösningsorienterad - ser möjligheter även vid komplexa tekniska utmaningar
Teamorienterad och bidrar till god samverkan med kollegor och kunder
Flexibel och anpassningsbar till varierade arbetsuppgifter och arbetsmiljöer
Engagerad och driven, vill bidra till utvecklingen av en nystartad avdelning.
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
En möjlighet att få vara med från början i en ny och spännande nyetablering, med en trygg och stabil organisation i ryggen.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges ledande teknikleverantörer inom elteknik, installation, säkerhet och energi. Med över 800 medarbetare och verksamhet på 39 orter erbjuder vi innovativa lösningar och arbetar för ett tryggare och mer hållbart samhälle. Nu har vi etablerat oss i Nyköping - och söker dig som vill vara med på resan!Så ansöker du
Är du redo för nästa steg och vill växa inom säkerhetsteknik? Skicka in din ansökan redan idag, dock senast 2025-11-30. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Höög, avdelningschef Säkerhet Nyköping, på telefon 0155-205 545 eller via e-post fredrik.hoog@elajo.se
.
