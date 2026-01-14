Din Nästa Hr-Utmaning Väntar Hos Enkv Assistans
Enkv Assistans AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett inom HR och vara en del av ett engagerat team där erfarenhet, närhet, kunskap och värme genomsyrar vårt arbete? Nu söker vi en HR-assistent till ett föräldravikariat på 1 år, med god möjlighet till fast anställning.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som HR-assistent på ENKV Assistans är du en viktig del av vårt dagliga arbete inom HR. Du arbetar nära våra verksamheter och stöttar både personliga assistenter, arbetsledare och uppdragsgivare. Det är en varierad roll som kombinerar daglig personalkontakt med strukturerad administration.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Administration kring anställningar, personalregister och HR-dokumentation.
• Stöd i personalärenden såsom frånvaro, ledighet, schemafrågor, grundläggande arbetsrätt, etc.
• Administrering i tidsrapporteringssystemet Aiai, inklusive kompletteringar, kontroller och support.
• Koordinering av möten, uppföljningar och interna HR-processer.
• Kontinuerlig kvalitetssäkring, effektivisering och utveckling av rutiner.
Du som söker
Är en strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad person som kommunicerar väl, samarbetar lätt och trivs i en roll där egna initiativ och ansvar är en naturlig del av arbetet.
Du arbetar i vårt HR-team som ingår i en administration med totalt 12 sammansvetsade medarbetare - och därför söker vi inte bara någon med rätt kompetens, utan en kollega som bidrar till den goda stämning och gemenskap vi värnar om.
Vi ser gärna att du har
• Erfarenhet från personlig assistans eller assistansbranschen.
• Erfarenhet av HR-administration.
• God systemvana, särskilt i Microsoft 365 och Aiai (eller likvärdiga system), samt viss erfarenhet av AI-baserade verktyg.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Om oss
ENKV Assistans är ett familjeägt assistansbolag som bedriver personlig assistans i hela Sverige. Vi har cirka 600 anställda personliga assistenter och arbetsledare som vi stöttar i deras dagliga arbete med att tillgodose den enskildes rätt till assistans.
Vi arbetar alltid med människan i fokus, där den enskildes behov och önskemål står i centrum. För oss är det lika viktigt att möta varje individ med omtanke och professionalism som att säkerställa att vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer. Detta skapar trygghet, kvalitet och långsiktighet i hela vår verksamhet.
Förmåner
• Friskvårdsbidrag 5000 kr för heltidsanställda.
• Kollektivavtalade försäkringar.
• Frihet under ansvar - ett självständigt arbetssätt där du planerar och tar ansvar för dina uppgifter.
• Möjlighet att arbeta hemifrån när arbetsuppgifterna tillåter.
• Stöd och tillgänglighet - vi stöttar varandra och delar våra kunskaper för att stärkas och utvecklas tillsammans.
Vill du veta mer om oss? Läs mer på vår webbsida.
Anställningsform
• Föräldravikariat: 1 år, med möjlighet till fast anställning.
• Omfattning: Heltid 100%.
• Arbetstid: Kontorets öppettider (vardagar kl.08.00-17.00).
• Placering: Stockholm.
• Start: Omgående.
• Lön: Månadslön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på vårt frågeformulär och bifoga ditt CV. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7049604-1789254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
Gudmundvägen 2 (visa karta
)
182 68 DJURSHOLM Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9684262