Din nästa hållplats: Bussförare hos Nobina i Malmö!

2025-09-17
Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Läs mer om oss på www.nobina.se.
Trafikområde Malmö består av ca 850 medarbetare och vi kör varje dag ca 250 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Skånetrafiken ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i område Malmö.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss.
Nu har Nobina i Malmö en ramtid på 10 timmar.
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Trafikområde Malmö har fått förtroendet att göra ett tidsbegränsat pilotprojekt-test gällande schema och tjänster som innebär max ramtid på 10 timmar. Detta i stället för en ramtid på 13 timmar som kollektivavtalet tillåter. Svar från vår medarbetarundersökning och arbetsmiljöenkäten som gjordes förra året ligger till grund för att vi nu gör den här satsningen i Malmö under perioden mars 2025 till december 2025.
Detta söker vi hos dig
Som bussförare är du utåtriktad, flexibel och tycker om både service och kundkontakter. Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt. Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Vi söker dig som:
Du har D-körkort och giltigt YKB.
Kan arbeta under oregelbundna tider.
Har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Har du D-körkort men inte giltig YKB? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till med detta!
Detta erbjuder vi dig
Ramtid 10 timmar!
Vi erbjuder anställningsform heltidsanställning. Vi erbjuder även deltid och behovsanställningar.
Vi erbjuder dig ett roligt och flexibelt jobb för dig som tycker om service och kundkontakter. Du förflyttar massor med människor dagligen till arbete, skola eller kanske till en kär vän. Du gillar att ge service - du är en nyckelspelare i stadens rörelse och samhällets välfärd!
Ledighetsgaranti. Vi bevilja alla ledighetsansökningar som lämnas in, när det görs tillräckligt långt i förväg.
Förmånliga rabatter på aktiviteter för dig och din familj.
Alla medarbetare på Nobina får en bra introduktion och möjlighet till vidare kompetensutveckling.
Trevliga kollegor! På Nobina får varje människa vara öppen med vem hen är, och välkomnas som en unik individ.
Nobina välkomnar alla
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning.
Om tjänsten
Vi erbjuder anställningsform heltidsanställning med provanställning sex månader, vi erbjuder även deltid och behovsanställningar.
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare i EU får tillgodoräkna dig år för inplacering i lönestegen.
Som en del i rekryteringsprocessen genomförs digitala tester. Testerna skickas till dig per e-post. För att gå vidare i processen så måste du få ett godkänt resultat. Observera att vi inte alltid har möjlighet att ge återkoppling på testerna om du inte går vidare till intervju.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig Sara Edestrand på sara.edestrand@nobina.se
Vi ser fram emot att ha dig med i vårt team och skapa framtidens kollektivtrafik tillsammans!
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
