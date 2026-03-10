Din mobil AB söker 4 nya innesäljare (heltidtjänst) till kontor i Uppsala!
2026-03-10
Din Mobil är ett marknads- och försäljningsföretag som har fått i uppdrag av välkända mobiloperatörer att marknadsföra och sälja produkter och tjänster till små och medelstora företag via Telefon. Företaget befinner sig i ett mycket expansivt skede vilket innebär att vi söker flera nya medarbetare för omgående anställning.
•
Om jobbet
Vi söker nu innesäljare med eller utan erfarenhet till vår försäljningsavdelning i Bolandcity.
Vad söker vi då ifrån våra anställda?
• Att man har viljan att lära sig och drivs av utmaningar
• Att man är positiv och visar arbetsglädje.
• Att man alltid gör sitt bästa och ser möjligheter där andra ser problem.
• Att man trivs med att arbeta målinriktat och självständigt.
• Att man kan utrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Vad kommer du att arbeta med?
Som säljare hos oss arbetar du med att utveckla och effektivisera kundens telefoni och internettjänster. Alla våra potentiella kunder är stjärnor inom sitt område. Vi hjälper till med deras telefoni, inom det området är det vi som är stjärnor!
Dina framtidsutsikter hos oss!
Hos oss så har du goda möjligheter till att utvecklas och avancera inom företaget. Du får en gedigen grundutbildning om företaget, produkterna samt säljprocessen. Vi arbetar även kontinuerligt med kompetensutveckling på individnivå.
Arbetstider och lönevillkor
Vi jobbar måndag till fredag mellan 8:00 och 17:00.
Anställningsformen är en provanställning på heltid och går automatiskt över till en fast anställning efter 6 månader.
Lönemodellen som vi tillämpar ger dig trygghet i form av en fastlön på 15.000kr oavsett försäljningsresultat, men belönar också de som presterar ett bra resultat i form av provision.www.din-mobil.se/jobb
Välkommen med din ansökan - Rekryteringen sker löpande! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Mobil Uppland AB
(org.nr 556781-2283), http://www.din-mobil.se Jobbnummer
9786546