Din insats betyder mer än du tror - bli personlig assistent

Bli den som gör skillnad varje dag - ditt stöd förändrar liv!
Här är jobbet där du både har kul och gör en verklig insats. Vi letar efter en ny stjärna till vårt team! Här blir du en del av en tajt och engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och ser till att jobbet aldrig blir tråkigt.
Tjänsten börjar som timanställning, med möjlighet att övergå till ett vikariat på 75 %. Vi söker också timanställda som kan hoppa in extra vid behov. Arbetet sker i dygnspass, och jour ersätts utöver den fasta sysselsättningsgraden.
Vår uppdragsgivare är en social och aktiv kille 31 år som bor i Stenungsund. Han har en CP skada och använder rullstol men klarar sina egna förflyttningar. På grund av nedsatt syn behöver han någon som kan vara hans extra ögon i vardagen. Kommunikationen sker med enstaka ord och tecken, vilket innebär att du som assistent behöver vara lyhörd, tålmodig och uppmärksam på hans signaler. Att förstå hans behov och önskemål är en viktig del av arbetet, och du kommer snabbt märka att hans glada och positiva personlighet gör varje arbetsdag givande.
En dag på jobbet kan innebära:
Peppa och motivera honom i träningen - och se till att det blir kul!
Hänga med på bowling, bad eller andra roliga aktiviteter.
Vara hans stöd i vardagen och bidra till att han får ut det mesta av dagen.
Skapa en trygg och inspirerande miljö där ni tillsammans ser till att "det händer grejer".
Som assistent är du med där det händer, och du spelar en viktig roll i att skapa en rolig och meningsfull vardag för honom.
Vem är du?
En social och påhittig person med mycket humor.
Delar hans intresse för träning och hälsosam mat.
Trygg bakom ratten - du kommer att köra hans bil.
Simkunnig och bekväm i vatten.
Grundläggande kunskaper i svenska, tal och skrift.
Rök- och parfymfri.
Omfattning och Arbetsupplägg:
Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Timanställning med möjlighet till vikariat på 75 %, samt möjlighet för en person att enbart vara timanställd och hoppa in vid behov. Introduktionspass erbjuds alltid i början för att säkerställa ett gott samarbete.
Arbetspass: Dygnspass med jour.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & Anställningsvillkor
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
