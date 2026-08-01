Dignus Medical söker neuroradiologer som vill jobba som hyrläkare
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-08-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Är du en erfaren neuroradiolog som söker större flexibilitet och möjlighet att styra ditt arbete?
Vi på Dignus Medical söker nu neuroradiologer som vill jobba som hyrläkare. Hos oss får du uppdrag som är anpassade efter dina behov och som ger dig möjlighet att balansera ditt yrkesliv med ditt privatliv. Just nu har vi flera spännande uppdrag runtom i Sverige.
Varför jobba som hyrläkare?
Som hyrläkare hos Dignus Medical får du möjlighet att välja uppdrag som passar just dig, både när det gäller arbetsplats och arbetstid. Vi har uppdrag inom olika specialiteter och nischer, och våra kunder är spridda över stora delar av Sverige. Oavsett om du föredrar uppdrag med eller utan jourtjänstgöring, kan vi matcha dig med rätt arbetsplats. Många av våra kunder är flexibla och anpassar uppdragen efter dina önskemål, vilket ger dig friheten att planera och balansera ditt yrkesliv och privatliv på ett optimalt sätt.
Uppdrag
Vi erbjuder uppdrag inom neuroradiologi i både offentlig och privat sektor över hela Sverige. För att kunna ge dig den mest relevanta informationen tar vi gärna ett personligt samtal där vi går igenom dina önskemål och behov. Kort sagt har vi uppdrag både med och utan jour, och våra kunder är öppna för flexibla upplägg som anpassas efter dig. Tack vare vår tillgång till alla uppdrag som omfattas av det Nationella Avtalet kan vi erbjuda ett brett urval möjligheter över hela landet
Vem är du?
För att trivas i rollen som hyrläkare är du lösningsfokuserad, självgående och trygg i din yrkesroll som radiolog. Du har förmågan att snabbt anpassa dig till nya arbetsmiljöer och situationer, och du är stresstålig samtidigt som du behåller ett lugnt och metodiskt arbetssätt. Eftersom du kommer att arbeta i team med olika yrkeskategorier hos våra kunder, är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett starkt patientfokus. Ditt bidrag till teamet blir en viktig del av den vård patienterna får.
Varför välja Dignus Medical?
Vi på Dignus Medical är måna om att både du och våra kunder ska vara nöjda. Med vår långa erfarenhet av rekrytering och bemanning inom sjukvården kan vi erbjuda dig uppdrag som verkligen matchar dina behov och förväntningar. Vi arbetar nära dig genom hela processen och fokuserar på att hitta det lilla extra som gör att du känner dig trygg och uppskattad i ditt uppdrag.
Kontakta oss
Har du, eller någon kollega, möjlighet att ta ett nytt uppdrag som hyrläkare? Tveka inte att kontakta mig för mer information om aktuella uppdrag, villkor och hur vi kan hjälpa dig att hitta det perfekta uppdraget. Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Bemanningskonsult
Filip Sievert filip@dignusmedical.se +46732034787 Jobbnummer
10017898