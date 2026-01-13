Digitaliseringsstrateg till Socialförvaltningen, Danderyds Kommun
2026-01-13
Brinner du för kvalitet och utveckling inom offentlig sektor? Vill du vara med och bidra till att lyfta socialförvaltningen i Danderyd till nya höjder? Vi söker en kunnig och duktig digitaliseringsstrateg som tillsammans med förvaltningens medarbetare och chefer ska säkerställa att socialförvaltningen i Danderyds kommun blir ledande i frågor kopplat till kvalitet och utveckling.
Socialförvaltningen är en stabil och modern förvaltning som är utvecklingsorienterad med ett fokus att göra skillnad - på riktigt. Med nya socialtjänstlagen tar vi ytterligare kliv mot en socialtjänst i framkant utifrån invånarnas behov. Hos oss bemöts du av professionella, trevliga, kompetenta och engagerade medarbetare. Årets medarbetarundersökning visar på höga värden och att många kan rekommendera sin arbetsplats. Välkommen att bli en del av oss!
Förvaltningen består av fyra avdelningar samt vård och omsorg i egen regi och är Danderyds kommuns näst största förvaltning. Tjänsten är belägen på förvaltningens avdelning för kvalitet och utveckling vars uppdrag är att stödja socialförvaltningens chefer och medarbetare så de i sin tur kan erbjuda en socialtjänst av hög kvalitet, rättssäkerhet och värdeskapande tillvaro för de vi finns till för. Vi finns i nyrenoverade fräscha lokaler i Mörby Centrum tillsammans med flera av kommunens förvaltningar. Det finns gott om mötes- och besöksrum i Socialförvaltningens egna lokaler samt i kommunens mötespark.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som digitaliseringsstrateg hos oss på socialförvaltningen får du en bred och varierad roll med mycket ansvar och genom ett stödjande förhållningssätt möjlighet att påverka.
I uppdraget ingår det att säkerställa en tillgänglig socialtjänst av hög kvalitet. Du förväntas se möjligheter, utmana tankesätt och befintliga processer och inspirera kollegor att arbeta vidare med digitala arbetssätt för att utveckla socialförvaltningens samtliga verksamheter.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara skiftande efter behov men det ingår bland annat att:
* Leda, driva och samordna digitaliseringsinitiativ inom Socialförvaltningen på strategisk och operativ nivå
* Inspirera, utbilda och coacha chefer, medarbetare kring digitaliseringsfrågor
* Säkerställa att det finns ändamålsenliga processer och arbetssätt för digitalisering i verksamheterna.
* Omvandla förvaltningens behov till konkreta projekt eller åtgärder genom att fånga upp behov, identifiera förbättringsområden och bidra med kreativa och kostnadseffektiva lösningar
* Driva införande av e-tjänster, automatisering, AI och andra digitala verktyg
* Medverka i kommunövergripande digitaliseringsforum bland annat avseende strategiska digitala utvecklingsfrågor.
* Arbeta med systemförvaltning och viss administration kopplad till digitala verktyg
* Arbeta med informationssäkerhet och dataskyddKvalifikationer
Vi söker dig med:
* Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom systemvetenskap, informatik, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av att driva digitalisering inom offentlig sektor.
* Mycket god förståelse för verksamhetsprocesser och förändringsledning.
* Kunskap om regelverk som GDPR, NIS2 och digital tillgänglighet.
* Mycket god kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av portföljstyrning eller datadriven utveckling.
* Kunskap om e-tjänster, RPA, AI eller innovationsledning.
* Erfarenhet av att arbeta med nyttokalkyler, verksamhetsutveckling eller systemförvaltning.
* Kunskap om kommunal styrning, verksamhetsplanering och förvaltningsmodell.
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling i sociala system.
Vi söker dig som är strukturerad, du driver självständigt ditt arbete och arbetar enligt en tydlig process. Du har förmågan att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Genom en hög ambitions- och servicenivå ser du utanför boxen och tänker i nya banor. Vi söker dessutom dig som är samarbetsorienterad och värdesätter goda relationer, både inom organisationen och utanför. Tillsammans arbetar du med dina kollegor och andra parter mot gemensamma mål. Prestigelöshet är ett måste - ingen arbetsuppgift är mindre viktig. Dessutom har du en stark kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
