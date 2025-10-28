Digitaliseringsstrateg inom familje- och utbildningsförvaltningen
Smedjebackens kommun / Datajobb / Smedjebacken Visa alla datajobb i Smedjebacken
2025-10-28
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smedjebackens kommun i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Vill du vara med och forma framtidens välfärd genom digital utveckling?
Vi söker dig som vill utveckla och leda det strategiska digitaliseringsarbetet inom familje- och utbildningsförvaltningen - med fokus på innovation, hållbarhet och verksamhetsnytta.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som digitaliseringsstrateg har du en central roll i att leda, samordna och driva digitala initiativ som stärker våra verksamheter och förbättrar kvaliteten för våra invånare. Du ansvarar för att omsätta förvaltningens digitaliseringsstrategi till konkreta initiativ som stärker verksamhetens effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet.
Du arbetar nära verksamhetsledning, verksamhetsutvecklare, kommunstyrelseförvaltningens centrala stödfunktioner, systemförvaltare och kommunens IT-enhet för att säkerställa att digitalisering och teknikstöd bidrar till måluppfyllelse och bättre service för våra invånare. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete och passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhetsutveckling, teknik och förändringsledning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och samordna förvaltningens digitaliseringsinitiativ på strategisk och operativ nivå
• Initiera och driva digitala utvecklingsprojekt eller åtgärder med fokus på nytta och genomförbarhet.
• Vara objektledare i vår förvaltningsorganisation för IT-system och bidra till strukturerad förvaltningsstyrning.
• Genomföra processkartläggningar och driva förändringsledning kopplat till digitala arbetssätt.
• Skapa samsyn kring målbild, nyttorealisering och digital mognad
• Säkerställa att digitala lösningar uppfyller krav på rättssäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd - Ansvara för konsekvensbedömningar, informationsklassning, loggning/spårbarhet och gallring.
• Identifiera och analysera nya möjligheter inom AI, välfärdsteknik och datadrivna arbetssätt.
• Representera förvaltningen i interna och externa nätverk samt bidra till samordning med nationella initiativ, exempelvis ENA och SKR Handslaget. Kvalifikationer
• Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet enligt arbetsgivarens bedömning.
• Dokumenterad erfarenhet av strategiskt digitaliseringsarbete, förändringsledning och/eller förvaltningsstyrning - gärna inom offentlig sektor.
• Mycket god förståelse för verksamhetsprocesser och förändringsledning
• Kunskap om AI och digitala lösningar, gärna kopplat till utbildningssektorn eller socialtjänsten.
Meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet, särskilt inom socialtjänst och/eller utbildning och insikt i nationella digitaliseringsinitiativ (inom områden som leds av SKR och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG). Samt erfarenhet av arbete med AI-modeller samt kunskap om förvaltningsmodeller ses som meriterande. Dina personliga egenskaper
Du har en helhetssyn på digital transformation och förstår hur teknik, kultur och ledarskap samspelar i förändring. Du är analytisk, kommunikativ och trivs i dialog med både verksamhet och teknik. Du är prestigelös, nyfiken och har förmåga att omsätta strategier till konkreta resultat som gör skillnad i människors vardag.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor varje dag. Du får introduktion och stöd för att du ska känna dig säker i din roll. Du får stor variation i ditt dagliga arbete. Som arbetsgivare värdesätter vi på Smedjebackens kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
• Ett strategiskt och operativt viktigt uppdrag där du får en möjlighet att påverka och göra skillnad i människors vardag
• En organisation med korta beslutsvägar, stort engagemang och höga ambitioner
• En kreativ och utvecklingsinriktad miljö där vi ständigt vill bli bättre - tillsammans!
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering. Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Per Eisen, Verksamhetsutvecklare/bitr. skolchef, 0240660109, per.eisen@smedjebacken.se
Maria Ronsten, Förvaltningschef, maria.ronsten@smedjebacken.se
Helene Nyman, Vision, 0240-66 02 16, helene.nyman@smedjebacken.se
Arbetsplats
Vasagatan 17
777 30 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5034781763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Kontakt
Förvaltningschef
Maria Ronsten maria.ronsten@smedjebacken.se Jobbnummer
9578041