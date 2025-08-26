Digitala Marknadsförare till stort industribolag
Randstad AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-08-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Är du en driven och erfaren digital marknadsförare som brinner för att se resultat? Vill du ta eget ansvar och bidra med dina operativa kunskaper i det digitala landskapet? Just nu söker vi en konsult till ett uppdrag på initialt sex månader till ett större industribolag i Göteborg. Som Digital Marknadsförare kommer du att spela en central roll i vår digitala närvaro. Du kommer att arbeta brett med digital marknadsföring med fokus på att förbättra och utveckla våra digitala kanaler. Vi söker dig som har ett proaktivt förhållningssätt och som kan se var vi kan förbättra oss, snarare än att bara utföra uppgifter löpande.
Vem är du?
Vi söker dig som är en senior digital marknadsförare med gedigen erfarenhet. Vi ser gärna att du har med dig ett par års erfarenhet. Som person är självgående, tar eget ansvar och har ett starkt driv att uppnå resultat. Du är bekväm med att arbeta proaktivt och vågar utmana befintliga strukturer.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Driva och utveckla aktiviteter inom bolagets digitala kanaler såsom hemsida och sociala medier.
Arbeta och utveckla bolagets arbete med marketing automation.
Betald och organisk media för att optimera räckvidd och synlighet.
Administrera och uppdatera webbplatsen.
Ansvara för att mäta och analysera digitala kampanjer, med fokus på att identifiera förbättringsområden.
Aktivt delta i och producera digitalt material för kampanjer och säljevent.
Ta fram enklare grafiskt material samt agera beställare vid behov.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom media/reklam/IT.
Erfarenhet av att arbeta brett med digital marknadsföring.
Förmåga att ta eget ansvar och driva projekt framåt.
Ett skarpt öga för detaljer och en förmåga att se helheten.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta operativt med digitala kanaler
Gärna en förmåga att skriva och kommunicera på ett engagerande sätt.
Erfarenhet av Marketing Automation, SOME och webbadministration.
Grundläggande kunskaper i bildredigeringsverktyg som Photoshop är meriterande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9476232