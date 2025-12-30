Digital verksamhetsutvecklare till kompetensförsörjningskontoret
Vill du utveckla och revolutionera digitala processer inom den offentliga sektorn? Då kan du vara vår nya digitala verksamhetsutvecklare med objektledaransvar!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhällets tillväxt och individens utveckling.
Vi utformar effektiva och flexibla utbildningar utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler tar ansvar och bidrar till en hållbar framtid.
Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar för. Inom kontoret är vi cirka 400 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget- och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vi är tjänstemannastöd till kompetensförsörjningsnämnden.
Ett arbete pågår inom kompetensförsörjningskontoret med att sammanställa våra resurser och digitala system, där vi ska se över alla IT-komponenter och samla inom ett objekt. Till verksamhetsstöd söker vi nu en digital verksamhetsutvecklare för att fortsätta utvecklingen inom det digitala området!Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som digital verksamhetsutvecklare hos oss leder och utvecklar du digitala stöd inom organisationen. Ditt fokus ligger på omvärldsbevakning, processutveckling och att ta fram beslutsunderlag för utveckling och avveckling av digitala system
Du samarbetar i ett team med flera digitala verksamhetsutvecklare på kontoret och i din roll ligger objektledaransvaret där du har en nyckelroll i att föra digitaliseringen framåt på kontoret.
Du arbetar strategiskt och samlar in samt analyserar verksamhetens krav på IT-lösningar och agerar mellanhand mellan verksamheten och avdelningen för digitalisering och IT samt leverantörer. Du ansvarar för att styra objekt inom kompetensförsörjningskontoret från kravställning, utveckling till förvaltning och uppföljning.
Du planerar och följer upp arbetet och skapar underlag för budget, följer upp kostnader och resultat. Du ansvarar för att årligen, tillsammans med kärnverksamheten, ta fram en objektplan för prioriterade digitala områden.
Ditt fokusområde inom objektet blir att vidmakthålla men du arbetar även med utveckling, avveckling och innovation inom det digitala området. Du säkerställer att befintliga lösningar fungerar stabilt och effektivt med god kvalitet. Du hanterar även avtal och leverantörskontakter och har överblicken över alla kostnader och avtal kopplade till våra IT-komponenter.
Som digital verksamhetsutvecklare säkerställer du att systemdokumentation finns och uppdateras. Du omvandlar kontorets strategiska mål till konkreta handlingar.
Vem är du?
För denna spännande roll söker vi dig som har en relevant högskoleutbildning inom projektledning eller IT alternativt likvärdig erfarenhet inom digitalisering, projektledning, verksamhets- och processutveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av analys av användning och utveckling av digitala stöd.
Du har arbetat med omvärldsbevakning, processutveckling och projektarbete.
Att ta fram beslutsunderlag för utveckling och avveckling av digitala stöd är något du har med dig in i rollen.
Som person är du initiativrik och arbetar proaktivt. Du är flexibel och anpassar dig efter nya situationer och arbetssätt. Tillsammans med förmåga att arbeta självständigt och kvalitetsorienterat arbetar du mot uppsatta mål och uppdrag.
Du har ett analytiskt förhållningssätt och arbetar fokuserat med problemlösning. Du har ett organisatoriskt medvetande och förstår hur mål, struktur och politik har inverkan på olika situationer och frågor.
Du har mycket god datavana och trivs med att arbeta med komplexa verksamhetssystem.
Du är pedagogisk och har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av projektarbete och ett brinnande intresse för digital utveckling? Då är du perfekt för oss!
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/helg
Möjlighet till distansarbete: Ja
Sista ansökningsdatum: 18 januari
Kontakt: Enhetschef Pernilla Hederström, 011-15 25 70, pernilla.hederstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
