Digital produktägare
2026-02-20
Vill du driva utvecklingen av digitala lösningar för lantbruket? Bli produktägare hos oss och hjälp till att skapa smarta tjänster för ett effektivt jordbruk!
Som digital produktägare på Odlarservice blir du ansvarig för att utveckla och kommersialisera våra digitala tjänster, bland annat markkartering.se och odlarservice.se. Du arbetar tvärfunktionellt med kollegor, utvecklare och externa partners för att skapa digitala lösningar som förenklar lantbrukarnas vardag och bidrar till ett mer hållbart och lönsamt jordbruk.
Dina huvuduppgifter
Driva utvecklingen av befintliga och nya digitala tjänster för lantbruket.
Projektleda och koordinera teknisk utveckling tillsammans med externa resurser.
Utveckla affären kring markkartering.se och odlarservice.se, från försäljning till marknadsföring.
Stödja andra enheter inom Hushållningssällskapet Skåne med digitalisering och kommersialisering.
Samla in och omsätta användarnas behov till smarta, användarvänliga lösningar.
Om dig
Du har djup förståelse för lantbrukets vardag och användarnas behov och kan omsätta dessa insikter till digitala lösningar med affärsmässighet, teknisk kompetens och ett lyhört ledarskap. Som visionär produktägare arbetar du datadrivet, agilt och tvärfunktionellt för att skapa värde för både användare och organisationPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom agronomi, systemvetenskap, IT, ekonomi eller liknande.
Minst 3 års erfarenhet av produktägarskap eller projektledning inom digitala tjänster.
Användarfokus, tålamod och lyhördhet, samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, strukturerad och självgående.
Grundläggande förståelse för systemutveckling och hur komponenter som API:er, databaser och applikationer samverkar
Utmärkt svenska i tal och skrift.
Meriterande
Utbildning och/eller erfarenhet inom digital produktutveckling eller affärsutveckling.
Erfarenhet från lantbrukssektorn, privat eller professionellt.
Vi erbjuder
Hos Hushållningssällskapet Skåne möter du en kultur präglad av engagemang, nyfikenhet och samarbete. Vi strävar efter att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö där du trivs och får möjlighet att växa. Här får du stort utrymme att påverka och forma din roll, inom tydliga mål och ramar.
Hos oss får du
En arbetsplats med starkt engagemang, jordnära kultur och naturnära miljöer.
Flexibilitet, friskvårdsbidrag, företagshälsovård, trivselaktiviteter och gemensam frukost varje dag.
Tjänstepension och andra förmåner enligt kollektivavtal.
Stort utrymme att påverka tjänstens innehåll och utveckling.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök idag! Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast.
Vi ser fram emot att få komma i kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Skåne
(org.nr 262000-0105), https://hushallningssallskapet.se/
Borgeby Slottsväg 11 (visa karta
)
237 91 BJÄRRED Kontakt
Avdelningschef
Andreas Lönnborn Johansson andreas.johansson@hushallningssallskapet.se 073-065 82 37
9753855