Digital mediasäljare, lokala och nationella varumärken! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Om bolagetBolaget är en prisvinnande organisation som växer och söker en ny kollega!Med fokus på räckvidd av lokala mediehus och starka varumärken. De arbetar med digitala affärer där kunden ska få maximal avkastning i via marknadsföring.De är ett härligt och drivet team, som alltid strävar efter att utvecklas för att ständigt ligga i framkant inom branschen.Vill du vara med och utveckla bolagets digitala annonsverksamhet och arbeta som digital mediasäljare? Skicka in din ansökan på direkten!2021-07-06Som digital mediasäljare kommer du att säljer du en portfölj av starka lokala och nationella varumärken.Vidare innebär även din roll som digital mediesäljare att i huvuduppgift sälja digitala annonserings paket. Du bearbetar och besöker framförallt små- mellan och stora företag. Du är ansvarig för hela säljprocessen, från att boka möten till avslut och uppföljning. Du får egna målsättningar och en individuell försäljningsbudget.Kvalifikationer/om digVi söker dig som har säljerfarenhet, allra helst digital försäljningserfarenhet. Samt att du har ett stort intresse och inblick i den digitala världen. Meriterande med studier inom branschen.Som person är du målinriktad men har samtidigt en bra teamkänsla. Kunna ta initiativ och arbeta lösningsfokuserat. Du arbetar proaktivt och strukturerat.Stor vikt läggs vid den personliga matchningen, att det finns både driv och glimten i ögat.Krav på körkort då resor inom marknadsområdet ingår.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5848397