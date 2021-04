Digital Media Sales till en av Stockholms största mediehus - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Digital Media Sales till en av Stockholms största mediehusOm digVi kommer att rekrytera dig som besitter ett starkt driv och har en förmåga att förstå och möta dina kunders behov. Det är meriterande om du har erfarenhet av att tidigare arbetat i en uppsökande försäljningsroll. Det viktigaste egenskaperna som vi söker hos dig är att du är en person som drivs av att prestera och har lätt för att skapa goda kundrelationer. För att passa in och trivas på bolaget är det viktigt att du är trygg, enkel, effektiv och engagerad. Du älskar att jobba med försäljning i fartfyllda och entreprenöriella miljöer. Du är självgående och trivs med stort eget ansvar. Dina framgångsfaktorer som säljare utgörs även av ditt tydliga mål- och resultatfokus, din förmåga att hålla en hög aktivitetsnivå och att aldrig ge upp. Du är snabb på att analysera och förstå kundens behov och du är alltid väl förberedd i samtalen med kunder. Du har goda kommunikationskunskaper i tal och skrift, både svenska och engelska och du arbetar obehindrat i Officepaketet. Om du har ett intresse av marknadsföring på Internet är det ett plus!Vad bolaget erbjuderDu erbjuds ett fantastiskt jobb om du vill satsa på en karriär inom medieförsäljning, där du ges stora möjligheter till utveckling och påverkan. Du blir en del av ett ungt, roligt och proffsigt team med en positiv och stark säljkultur.2021-04-09Du kommer att arbeta med försäljning och kundbearbetning av befintliga och nya kunder genom hela säljprocessen över telefon. Mer konkret innebär det att du bygger upp din egen kundportfölj av företagskunder SME (small Medium Enterprises) med försäljning av bolagets samtliga produkter och tjänster inom onlineannonsering (t.ex. mobilannonsering, platsannonser, banners, CV-sök och contentmarketing, native samt employer branding) Du kommer även att bearbeta befintliga kunder och löpande följa upp affären och äga hela säljprocessen därigenom säkerställa att de är nöjda och snabbt får igång sin annonsering på ett effektivt sätt. Dina kunder är små till medelstora företag och dina kontaktpersoner finns troligtvisinom rollerna VD, ägare eller annons- eller försäljningschef. Du blir expert på att skräddarsy annonseringslösningar som tillfredsställer kundens unika behov och uppdaterar löpande kunderna om nya produktnyheter som lockar till ökat värde för kunden och för bolaget förstås.I rollen som Digital Sales Account Manager på bolaget kommer du att jobba i en försäljningsorganisation med vind i seglen! Vi erbjuder dig en innovativ, avslappnad miljö i öppet landskap. Fokus ligger på att skapa en trygg arbetsplats där du kan känna dig som hemma.Du kommer till ett team med lång erfarenhet inom marknadsföring och sälj där de gemensamma målen är lika viktiga som de personliga. Vi erbjuder stor frihet att påverka arbetsdagen samtidigt som vi förväntar oss hög leverans. Vi har högt i tak och älskar att ha kul på jobbet.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5680201