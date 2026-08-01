Digital marknadskommunikatör till spännande konsultuppdrag inom B2B!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Sollentuna Visa alla marknadsföringsjobb i Sollentuna
2026-08-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en självgående person som trivs i en roll med kommunikation, webb och digital utveckling? Vill du vara en del av ett företag i förändring där du får möjlighet att påverka och driva förbättringar?
Vår kund är en ledande aktör inom B2B-distribution av produkter och lösningar till installations- och industribranschen. Med verksamhet över hela Sverige och som en del av en internationell koncern erbjuder företaget ett brett sortiment, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på service och kundrelationer.
I rollen blir du en viktig del av marknadsteamet och arbetar brett med både operativa och utvecklande kommunikationsinsatser. Du kommer att ha många kontaktytor internt och samarbeta med såväl kollegor som externa byråer. Rollen passar dig som tycker om att ta initiativ, arbeta självständigt och samtidigt uppskattar ett nära samarbete i team.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Intern kommunikation.
Uppdatering och utveckling av webbplatser i WordPress med fokus på användarupplevelse (UX).
Lansering och uppföljning av en ny kundklubb.
Arbete med nyhetsbrev och digital kommunikation.
Förbättringsarbete i CRM-system.
Framtagning av marknadsmaterial.
Projektledning och koordinering mellan olika interna och externa intressenter.
Kommunikationsinsatser kopplade till ett pågående förändringsarbete.
Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov, vilket gör att du trivs i en föränderlig miljö där ingen vecka är den andra lik.
Om uppdraget
Du blir anställd som konsult hos StudentConsulting och arbetar hos vår kund, ett väletablerat B2B-företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas och där behovet är långsiktigt. Teamet arbetar agilt i korta sprintar och värdesätter samarbete, transparens och ett stort eget ansvar.
Arbetsplatsen är belägen norr om Stockholm. Kunden tillämpar kontorstider med en hybridmodell där arbete sker på kontoret tre dagar i veckan och hemifrån två dagar.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du har något års erfarenhet inom marknadskommunikation och känner dig trygg i att själv driva ditt arbete framåt. Du är strukturerad, initiativtagande och har lätt för att se helheten samtidigt som du trivs med operativa arbetsuppgifter.
Vi ser även gärna att du har erfarenhet av:
WordPress.
CRM-system.
Adobe Photoshop och InDesign.
Google Analytics.
Projektledning eller koordinering.
Digital kommunikation och webb.
Har du dessutom erfarenhet av Microsoft Dynamics, UX eller arbete inom B2B är det meriterande.
Som person är du prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad. Du vågar ställa frågor när det behövs, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gillar att arbeta i ett högt tempo där förändring är en naturlig del av vardagen.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Norrvikenleden 97 (visa karta
)
191 83 SOLLENTUNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
10017817