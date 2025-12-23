Digital Marketing Specialist och Grafisk Designer till vårt marknadsteam
2025-12-23
Vi söker två nyckelroller till vårt marknadsteam
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med 400 klubbar och närmare 550 000 medlemmar. Hos oss får du vara med och driva glädje, rörelse och inspiration - både i verkligheten och digitalt. Nu söker vi en engagerad Digital Marketing Specialist och en Grafisk Designer/Marknadskommunikatör som vill hjälpa till att ta vårt varumärke till nya höjder!
Digital Marketing Specialist & Grafisk Designer / Marknadskommunikatör
Vill du vara med och bygga stark marknadsföring med både lokal närvaro och nationell räckvidd? Nu förstärker vi vårt marknadsteam och söker två olika profiler som kompletterar varandra - en datadriven Digital Marketing Specialist och en kreativ Grafisk Designer / Marknadskommunikatör.
Det här är två separata roller med olika fokus, men med ett gemensamt mål: att skapa relevant, effektiv och enhetlig marknadsföring för våra cirka 400 klubbar runt om i Sverige.
Digital Marketing Specialist
I rollen som Digital Marketing Specialist får du ett helhetsansvar för vår digitala annonsering och performance marketing. Du arbetar nära VD, Marknadschef och produktionsteam, men äger själv uppsättning, analys och optimering av våra köpta kanaler.
Du kommer bland annat att:
Planera och optimera kampanjer i Meta, Google Ads, LinkedIn och TikTok
Arbeta med SEM, målgruppsstyrning, retargeting och A/B-tester
Ansvara för vår marketing automation och e-postmarknadsföring, från planering och uppsättning till löpande optimering.
Följa och testa nya trender inom digital marknadsföring
Briefa teamet kring framtagning av grafiskt material baserat på vad datan visar fungerar bäst
Vi tror att du:
Har minst 2 års erfarenhet av Paid Social och SEM
Är van att arbeta i GA4, Google Ads, Campaign Manager och Meta Ads Manager
Är analytisk, strukturerad och trivs med eget ansvar
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Grafisk Designer / Marknadskommunikatör
Som Grafisk Designer / Marknadskommunikatör är du en central del av vår kreativa produktion. Du arbetar brett med både tryckt och digitalt material och säkerställer att all kommunikation följer vår visuella identitet.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Kampanjer, annonser och marknadsmaterial för både digitala och tryckta kanaler
Innehåll för webb och sociala medier
Presentationer, säljmaterial och intern kommunikation
Bildbearbetning och enklare videoredigering
Vi tror att du:
Har minst 2 års erfarenhet av grafisk produktion
Har mycket goda kunskaper i InDesign och Photoshop
Har grundläggande kunskaper i After Effects och Premiere Pro
Är kreativ, strukturerad och har öga för både form och språk
Har en portfolio som visar din kompetens
Vi erbjuder
• En värderingsstyrd arbetsplats där träning, utveckling och teamkänsla står i centrum
• En omväxlande roll med möjlighet att skapa material för olika segment - klubb, padel, föreningar, event med mera
• Engagerade kollegor där kreativitet och nya idéer alltid välkomnas
• Fri träning på alla våra Nordic Wellness-klubbar
• Utvecklingsmöjligheter i en växande organisation
Omfattning
Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor i Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan till rollen
Bakgrundskontroller är en del av rekryteringsprocessen. Genom att skicka in din ansökan godkänner du att en sådan kontroll utförs. Vi tillämpar löpande urval - vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag för chansen att bli en viktig del av Nordic Wellness-familjen.
Hos oss lever vi våra värdeord varje dag: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER
