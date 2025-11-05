Digital Marketing Specialist / Marknadskoordinator till Björkmans Bil
Bertil Björkman Bil AB / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2025-11-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bertil Björkman Bil AB i Västerås
, Enköping
, Avesta
, Lindesberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta kommandot över vår digitala annonsering. Här blir du den som får våra kampanjer i Meta, Google Ads och LinkedIn att nå rätt personer, vid rätt tidpunkt. Du blir en del av vårt marknadsteam på tre personer, tillsammans driver ni kampanjer från idé till resultat och ser till att Björkmans Bils marknadsföring lyfter.
Om rollen
Driva annonsering i Meta Ads Manager, Google Ads och LinkedIn Ads, från uppsättning och målgrupper till optimering, analys och rapportering.
Säkerställa den dagliga driften i marknadsföringen. Som koordinator håller du ihop kampanjplanen, Ads, print, DR, banners och publiceringar. Du har ansvar för att allt rullar, optimeras och levereras i tid, och får jobba brett över många kanaler.
Vara operativ kontaktperson gentemot mediahus, byråer och samarbetspartners.
Bidra med insikter, idéer och analys för att utveckla marknadsstrategin och stärka varumärket genom datadrivna beslut och kreativa lösningar.
Hålla koll på trender, nya plattformar och möjligheter - och omsätta dem till konkreta initiativ som stärker närvaron digitalt.
Vi söker dig som
Du har jobbat med digital marknadsföring och kan ta helhetsansvar för Ads. Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att sätta upp, optimera och analysera kampanjer i:
Meta Ads Manager (Facebook, Instagram)
Google Ads (sök, display)
LinkedIn Ads
Är trygg i målgruppsurval, budgethantering och optimering.
Kan följa upp och analysera kampanjer i GA4, GTM, Meta Pixel eller liknande.
Har grundläggande kunskap i SEO och webbanalys.
Erfarenhet av publicering i sociala medier och enklare community management.
Är noggrann och strukturerad - van att hålla ihop kampanjer, processer och deadlines.
Som person tror vi att du är:
Du triggas av att äga våra Ads: att sätta upp kampanjer, analysera siffror och optimera tills du ser tydliga resultat. Du gillar att ha koll på detaljerna och får energi av att se att allt rullar som det ska. Samtidigt är du en koordinator i hjärtat, den som håller ihop trådarna, ser till att deadlines hålls och att inget faller mellan stolarna.
Du är nyfiken på ny teknik och gillar att testa nya verktyg som kan göra jobbet smartare. Struktur och ansvar är naturligt för dig, men du kombinerar det med kreativitet, glädje och en vilja att utvecklas. Framför allt är du en hjälpsam lagspelare som gärna stöttar kollegorna med andra uppgifter när det behövs, bidrar med energi och lösningar - och som tycker att marknadsföring ska vara lika kul som den är effektiv.
Extra plus om du:
Har grafiska kunskaper som kompletterar teamets arbete, särskilt i:
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Premiere Pro & After Effects
Har erfarenhet av att använda AI-verktyg kopplat till marknadsföring (t.ex. analys, text/grafik eller optimering).
Har erfarenhet av att arbeta datadrivet och automatiserat, gärna med nya digitala verktyg för att effektivisera kampanjer och arbetsflöden.
Vi kan erbjuda dig
Vi erbjuder dig en plats på vårt nya huvudkontor T9 på Tunbytorp i Västerås. Vi tycker att våra medarbetare är viktigast för vår framgång. Vi lägger därför stor vikt vid att vår personal ska trivas och arbetar aktivt för en stark teamkänsla och individuell utveckling.
Hos oss får du ta fullt ägarskap för vår digitala synlighet och bli en nyckelperson i ett tajt marknadsteam. Du får arbeta brett från Ads och sociala medier till print och event, och ha nära till beslut som gör skillnad direkt. Vi är ett expansivt bolag med nytt huvudkontor i Västerås, verksamhet på åtta orter och en kultur där du får ta ansvar och vara med på en långsiktig resa.
Praktisk info
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltidstjänst på 100%
Plats: Västerås (huvudkontor T9)
Attraktiva anställningsvillkor med bra personalförmåner - vi har kollektivavtal.
Tillsammans strävar vi efter att inte bara vara det bästa Kia-teamet i Sverige utan även att förse våra kunder med upplevelser utöver det vanliga.
Ser du en framtid tillsammans med oss på Björkmans Bil? Skicka in din ansökan redan idag.
Låter det intressant?
Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV samt personligt brev via vår hemsida www.bjorkmansbil.se/jobb/
Både urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vänligen bifoga både ditt CV och ett personligt brev, där du berättar lite mer om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och lära känna dig bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bertil Björkman Bil AB
(org.nr 556329-2118), http://www.bjorkmansbil.se
Strömledningsgatan 5 A (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bertil Björkmans Bil AB Huvudkontor Jobbnummer
9589977