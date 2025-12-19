Digital Marketing Specialist hos Lindström i Arlandastad
2025-12-19
Vi söker en affärsdriven och hands-on Digital Marketing Specialist! Vill du kombinera kreativitet, analys och tydlig affärspåverkan? Som Digital Marketing Specialist hos Lindström får du en central roll i att öka vår digitala synlighet, generera kvalificerade leads och driva mätbara resultat. Här väntar ett stort handlingsutrymme, nära samarbete med både lokala och globala team och möjligheten att vara med och bygga upp en stark digital närvaro i en växande organisation. Perfekt för dig som vill utvecklas, påverka och ta ägarskap.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Lindström är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet. Vi drivs av tydliga värderingar: hållbarhet, lönsam tillväxt, långsiktiga kundrelationer och ständig utveckling. Vi erbjuder tjänster inom arbetskläder, skyddsutrustning, renlighet och inredning av affärsmiljöer, samt via vårt dotterbolag Comforta textillösningar för hotell och vårdsektorn. Vi finns i 24 länder i Europa och Asien, och är Finlands största textilserviceleverantör.
Om rollen
Som Digital Marketing Specialist får du en nyckelroll i att driva kvalificerad leadgenerering inom en eller flera geografiska regioner i Sverige. Du arbetar både operativt och koordinerande och ansvarar för att utveckla och optimera digitala aktiviteter, stärka vår lokala digitala närvaro, skapa engagemang och driva affärsresultat. Du samarbetar nära landschefer, säljorganisationen, externa partners och vårt globala marknadsteam. Du kan ta hjälp av partners för produktion, men du äger effekten av marknadsinsatserna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att planera, genomföra och följa upp digitala aktiviteter utifrån lokala sälj- och marknadsprioriteringar, ansvara för våra lokala webbsidor inklusive analys, uppdateringar och förbättringar, samt arbeta med marketing automation, gärna i HubSpot, där du skapar workflows, optimerar konvertering och analyserar resultat. Du säkerställer god synlighet genom SEO och nyckelordsoptimering, koordinerar SEM- och SMM-kampanjer tillsammans med lokala partners och ansvarar för teknik och innehåll kring webinarer. Du publicerar och anpassar innehåll i sociala medier samt leder samarbetet med lokala digitala partners för att säkerställa att aktiviteter genomförs enligt plan. Vi söker dig som är både analytisk, lösningsorienterad och handlingskraftig. Du har förmågan att driva aktiviteter från idé till resultat.
Kvalifikationer och erfarenhet:
Erfarenhet av digital marknadsföring, gärna inom demand generation
Mycket god förståelse för hur webb, automation och sociala medier skapar affärseffekt
Kunskap i WordPress, Google Analytics, Tag Manager och Search Console
Erfarenhet av marketing automation (HubSpot är meriterande)
Akademisk utbildning inom marknadsföring eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en affärsorienterad, positiv och driven person som trivs i ett tempo där mycket händer. Du arbetar självgående med starkt ägarskap, har hög kvalitetsmedvetenhet, är strukturerad och skicklig på att planera, organisera och prioritera. Du känner dig trygg i samarbeten med olika stakeholders, är analytisk och nyfiken och söker alltid sätt att optimera och förbättra. Dessutom är du en tydlig och engagerande kommunikatör som kan skapa energi i de sammanhang du verkar.
Viktiga samarbetspartners
Du kommer att arbeta tätt med lokala chefer och säljorganisationer, samordna aktiviteter med externa marknadsföringspartners och ha ett nära samarbete med koncernens specialister inom digital marknadsföring, brand, content och kommunikation. Rollen innebär även regelbunden dialog med globala partners inom SEO, webbutveckling, marketing automation och analys, samt erfarenhetsutbyte med andra demand generation-specialister inom organisationen.
Nyckeltal du påverkar
Ditt arbete påverkar direkt viktiga nyckeltal, såsom antalet kvalificerade digitala leads, försäljning via leads och webbshop, trafik, engagemang och konvertering på våra webbsidor. Genom dina insatser bidrar du till en övergripande marknadstillväxt.
Övrigt
Du arbetar tillsammans med ett engagerat och trevligt team på vårt moderna och ljusa kontor i Arlandastad. Arbetstider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Detta är en hybridlösning och vi ser fram emot att få träffas två dagar i veckan på kontoret. Resor i arbetet ingår vid tillfälle. Hos Lindström Group omfattas du av kollektivavtal, får tillgång till friskvårdsbidrag och ges möjlighet att genomföra personlighetstester som en del av rekryteringsprocessen. Observera att vi ej kan ta emot ansökningar via email pga av GDPR.
Vill du vara med och driva vår digitala resa framåt? Hos oss får du en nyckelroll med stort inflytande, internationella kontaktytor och en central position i vår fortsatta tillväxtresa. Rollen erbjuder stort utrymme för ägarskap, idéutveckling och möjlighet att arbeta strategiskt med digital marknadsföring och leadgenerering - perfekt för dig som vill ta nästa steg i karriären.
Välkommen med din ansökan!
